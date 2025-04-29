في إطار التحضيرات للسعي للتأهل الى بطولة العالم في السباحة للناشئات التي ستقام في العاصمة الرومانية الصيف المقبل، أكدت سباحة منتخب لبنان لوري عواد أنها على الطريق الصحيح لتمثيل لبنان في الإستحقاقات الكبرى القادمة.

ففي اول سباق هذا الموسم للمسافة ٥٠ مترًا وفي افتتاح سباق Aggie land ،الذي يجرى سنويًا في ولاية تكساس ،حطمت لوري الرقم القياسي اللبناني في سباق ١٠٠ متر فراشة لفئة ١٦/١٧ اناث ،المسجل سنة ٢٠١٨ بزمن 1.04.09والرقم الجديد وهو 1.03.33.

وفي باقي السباقات سجلت لوري.

200 متر حرة 2.10.75

100 حرة 1.00.66



وفي سياق آخر وفي انجاز غير مسبوق لسباحة أميركية من أصول لبنانية وللمرة الثالثة على التوالي، وبعمر ١٦ سنة، تم اختيار لوري من قبل الاتحاد الأميركي للسباحة لتكون في تشكيلة All Stars team عن فريق المنطقة الوسطى، التي تجري سنويًا بين نخبة السباحين الاميركيين ما دون ١٦ سنة ،والتي ستقام هذه السنة في مدينة دالاس بولاية تكساس بين ١٦ و١٨ أيار المقبل بين ثلاث ولايات هي:

/ Texas

Illinois

Indiana