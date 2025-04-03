المركزية- أجرى قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي مايكل كوريلا، الثلثاء، زيارة لاسرائيل. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ كوريلا وصل إسرائيل الثلثاء، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين في تل أبيب، من بينهم رئيس أركان الجيش إيال زامير.

وبحسب الهيئة ، فقد استمرت الاجتماعات بين كوريلا والمسؤولين الإسرائيليين لقرابة 10 ساعات، إذ كانت إيران و”أنصار الله” الموضوع الرئيسي لهذه الاجتماعات.

وأشارت الهيئة، إلى أن اجتماع كوريلا مع زامير، وقيادات أخرى في الجيش وأجهزة الأمن، جاءت في ظل التهديدات الأميركية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد الجماعة في اليمن. وأضافت أن زيارة كوريلا لإسرائيل "قد تكون تمهيدا لشنّ هجوم على إيران"،وإن "هناك تقديرات بأنه في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران، أو كثفت من ضرباتها في اليمن، فإن على إسرائيل أن تستعد وفقا لذلك".

تأتي هذه الزيارة فيما عزز الأميركيون في الايام الماضية، بشكل كبير قواتهم في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات الثقيلة إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، التي تبعد قرابة 3,500 كيلومتر عن كل من إيران واليمن، وهو ما يشكل تهديدا من الولايات المتحدة على طهران و"أنصار الله" في اليمن.

وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فان كل هذه الاستعدادت العسكرية المعطوفة الى اتصالات التنسيق الأميركية- الاسرائيلية تدل على ان مسألة القضاء على الحوثيين جدية شأنها شأن مهاجمة ايران في حال لم تفهم الرسالة الاميركية ولم ترتدع. ما يجري اليوم هو لوضع اللمسات الاخيرة على الضربة المرتقبة في حال تقرر شنها. فهل تعرف طهران كيف تنقذ نفسها منها قبل فوات الاوان؟