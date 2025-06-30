المركزية – أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس، عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً الى أن الأمر مطروح على جدول الأعمال ضمن الخطط المستقبلية دون تحديد موعد لإجراء ذلك الاجتماع، وأنه لا يستطيع أن يحدد المكان أو الزمان حتى الآن، ولكنه أكد أنه قد يعقد في أي لحظة.

وفي حين رحب الرئيس الأميركي في وقت سابق بعقد الاجتماع إذا كان سيُحقق السلام، اعتبر الرئيس الروسي من جهته، ان العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تستقر، وعزا التحسن إلى الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب. وأكد بوتين أنه يكن "احتراما كبيرا" لترامب وأنه على استعداد للقائه. وعلى الرغم من أن مثل هذا اللقاء سيتطلب تحضيرات مهمة، قال الرئيس الروسي إنه "وارد جدا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في وقت سابق لعقد لقاء يجمع بين ترامب وبوتين والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة التركية أنقرة أو في اسطنبول، من أجل توقيع اتفاق سلام شامل بين البلدين. ففي حين أبدى ترامب انفتاحه على السفر إلى تركيا للقاء بوتين وزيلينسكي، استبعد الرئيس الروسي لقاء الرئيس الأوكراني، عقب تنفيذ الهجوم الأوكراني على المطارات العسكرية الروسية المدمر للطائرات الاستراتيجية الروسية من طراز تابلوف 95.

بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب الاوكرانية – الروسية، ووسط الخلافات المستمرة بشأن خمس مناطق تشهد سيطرة عسكرية روسية، حيث تطالب كييف بانسحاب القوات الروسية من تلك المناطق، في حين تشترط موسكو عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، والاعتراف بالوضع الراهن على تلك الأراضي ومع وجود مخاوف دولية من اتساع دائرة الصراع، هل نضجت الظروف لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قريبًا؟

مصادر مطلعة على الوضع الروسي تؤكد لـ"المركزية" ان روسيا تتوقع بأن يحصل اللقاء في الذكرى الـ80 لإنشاء الأمم المتحدة والمحتمل أن يُعقد في نيويورك في تشرين الأول المقبل، وقد تحدث عن هذا الامر مستشار الرئيس بوتين، إلا أنه لم يجزم حصوله، لربما تكون هذه الذكرى فرصة لعقد اللقاء.

وعن جولة المفاوضات الجديدة المزمع عقدها قريبًا في اسطنبول، تشير المصادر الى ان المفاوضات ما زالت طويلة، وفي كل مرة يتفقون على أمر معين. في المرة الأخيرة اتفقوا على تبادل الأسرى وتسليم الجثث، وحتى الساعة ما زال لدى الروس 6 آلاف جثة، أعربت روسيا عن استعدادها لتسليمها الى أوكرانيا، لكن الاوكران غير متحمسين بعد للاستلام كون ذلك ستيسبب بضجة في الداخل. وبالتالي، تجزم المصادر، المفاوضات لم تنضج بعد، وما زال الطرفان ينتظران للاتفاق معًا على موعد لتحديد زمن انعقاد المفاوضات، الا ان الوصول الى نتيجة لا زال بعيدًا.

لقاء الرئيسين الاميركي والروسي سيكون في ضوء تحقيق أمر معين في موضوع اوكرانيا، لكن لا شيء حتى الساعة، لأن الجميع منشغل بالملف الايراني، وبالتالي تم ترحيل الموضوع الاوكراني راهنًا ريثما ينجلي الملف الايراني. وفي هذا الإطار، أعربت روسيا عن استعدادها للعب دور بين ايران والولايات المتحدة وان تكون صلة وصل لتقريب وجهات النظر، تختم المصادر.