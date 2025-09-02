Sep 2, 2025 4:19 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

لقاء عمّالي مع بهاء الحريري

المركزية- تنظم قيادة الاتحاد العمالي العام لقاءً موسعاً مع الشيخ بهاء الحريري في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس ١١ أيلول الجاري في مقرّ الاتحاد، وذلك "للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشة والاجتماعية المتردّية وتأثيرها على الساحة العمالية" كما جاء في بيان الاتحاد.
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o