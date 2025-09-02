المركزية- تنظم قيادة الاتحاد العمالي العام لقاءً موسعاً مع الشيخ بهاء الحريري في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس ١١ أيلول الجاري في مقرّ الاتحاد، وذلك "للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشة والاجتماعية المتردّية وتأثيرها على الساحة العمالية" كما جاء في بيان الاتحاد.

