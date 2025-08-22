أفادت معلومات "النهار" بعقد أول لقاء بين "حزب الله" ومستشار رئيس الجمهورية جوزف عون منذ اللقاء الأخير الذي جمع رئيس كتلة "الوفا للمقاومة" النائب محمد رعد وعون عشية خطاب الأخير في عيد الجيش.

في التفاصيل، أن اللقاء جمع رعد ومستشار عون العميد أندريه رحّال في الضاحية الجنوبية.

وجاء هذا اللقاء بعد ساعات قليلة على لقاء رحال ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

واتّخذت الحكومة اللبنانية قراراً بسحب سلاح "حزب الله" وطلبت من الجيش اللبناني إعداد خطّة وفق جدول زمني لإتمام المهمة قبل نهاية السنة الحالية.

وأدّى القرار إلى خروج أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" بتظاهرات في الضاحية الجنوبية والبقاع رفضاً لهذا القرار.

وفي خطاب عالي النبرة، رفض الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تسليم السلاح، ولفت إلى أن قيادتًي "أمل" و"حزب الله" اتّفقا على تأجيل النزول إلى الشارع إفساحاً بالمجال للمفاوضات.

ويؤكّد رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار حصر السلاح اتُخذ ولا رجوع عنه.

