استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي، بحضور وزير الثقافة غسان سلامة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد الأحد في أبوظبي، في "العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

واستعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحّب بن زايد بالصدي، مؤكّداً "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري.