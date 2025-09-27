دان لقاء اللبنانيين الشيعة وائتلاف الديموقراطيين اللبنانيين،في بيان، ما تعرّض له الشيخ عباس يزبك من "توقيف تعسفي ومهين في مطار رفيق الحريري الدولي، ومنعه من السفر ومصادرة أوراقه الثبوتية وهاتفه، بناءً على قرار يثير الريبة لارتباطه بسياقات سياسية مكشوفة".

وقال: "إن ما جرى ليس إجراءً قضائياً عادياً، بل حلقة جديدة من مسلسل الترهيب المنهجي الذي يتعرض له المعارضون الشيعة لحزب الله، عبر مؤسسات الدولة المخترَقة، والتي تُستخدم كأذرع أمنية لتنفيذ إملاءات الدولة العميقة الخاضعة للحزب"، لافتا الى ان "التعامل العدواني مع الشيخ يزبك، وهو أستاذ جامعي وموظف رسمي ووجه اجتماعي معروف، يؤكد أن الهدف لم يكن تطبيق القانون، بل كسر الصوت الحرّ وترويع بيئته".

وأضاف: "لقد سبق أن تعرّض الشيخ يزبك لاعتداءات مباشرة وتهديد بالسلاح من قبل مسؤولين أمنيين في حزب الله، وها هو اليوم يجد نفسه أمام نسخة رسمية من التجربة نفسها، ما يفضح تماهياً خطيراً بين مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب" معتبرا ان "ما حصل إهانة ليس فقط لشخص الشيخ عباس يزبك، بل لكل لبناني حرّ يرفض الوصاية على قراره وكرامته. وهو جرس إنذار خطير حول استمرار حزب الله في إحكام قبضته على مفاصل الدولة، مستخدماً الترهيب السياسي والقضائي كوسيلة وحيدة لإسكات المعارضين".

وطالب رئيس الحكومة نواف سلام ب"التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك السافر ووضع حدّ لاستغلال الأجهزة الأمنية. وكذلك رئيس الجمهورية بتحمّل مسؤولياته الدستورية وضمان حماية المواطنين من الاستنسابية والانتقام السياسي" داعيا السلطة القضائية الى "فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ظروف التوقيف، ومحاسبة كل من استعمل موقعه الوظيفي لأهداف سياسية".

إوأكد أن "محاولات التخويف لن تنجح في إسكات الأصوات الحرة داخل الطائفة الشيعية، وأن إرادة الناس أقوى من سلاح الميليشيا ومنظومة الفساد التي تحميه".