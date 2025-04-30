واصلت وزيرة السياحة لورا لحود، زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثاني، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي، والتقت وزير التراث والسياحة العُماني سالم بن محمد المحروقي حيث دعته لزيارة لبنان، وتطرّق الحديث إلى النظر في إعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية العُمانية المباشرة بين عُمان وبيروت.

كما التقت وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي الذي أكد "أهمية التعاون السياحي وتبادل الخبرات بين البلدين، وخصوصاً لجهة الاستعانة بالقطاع الخاص".

وأعرب الرئيس التنفيذي في مجموعة الحُكير السعودية فهد بن محمد العبيلان للوزيرة لحود، عن "توق الجميع للعودة الى ربوع لبنان على أمل أن تحمل الأيام المقبلة إيجابيات في هذا الموضوع".

وخصصت الوزيرة لحود تلفزيون cnbc Arabia بلقاء شرحت فيه "كل الإجراءات والإصلاحات التي باشرت بتنفيذها الحكومة اللبنانية لتثبيت الأمن والثقة بلبنان"، وأكدت "العمل على إزالة كل العوائق والتركيز على الشفافية في الأسعار للحفاظ على المصداقية"، مشددة على أن "المؤشرات لفصل الصيف إيجابية جداً، والتطبيق الكامل لخطة وزارة السياحة سوف يجذب السياح من خلال نشاطات على مدار السنة".