يبقى أكثر التحدّيات خطورة، المرتبط بأمن الجنوب، وربطاً به أمن كل لبنان، في ظلّ تمادي إسرائيل في اعتداءاتها، وتفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستباحتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. وعلى ما تبدّى في الساعات الماضية، فإنّ ثمّة فرصة جديدة لمحاولة ضبط الأمور، مع إعادة إحياء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار برئاسة أميركية جديدة.

فبعد انكفاء عن مهمّتها، أعقب طرح تشكيل اللجان الديبلوماسية الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، أُعيد بث الروح في لجنة المراقبة باستبدال رئيسها الجنرال جاسبر جيفرز، برئيس جديد هو الجنرال مايكل ليني، وسط تأكيدات مصادر رفيعة لـ«الجمهورية»، «أنّها رافقت انتقال اللجنة إلى رئاسة جديدة بمواكبة حثيثة لاتفاق وقف اطلاق النار، والتزام كل الأطراف بمندرجاته، وسريانه بما يوفر الأمن والإستقرار خصوصاً على جانبي الحدود». ورئيس اللجنة، كما نقلت تلك المصادر «عَكَس حرصاً على إنفاذ المهمّة المنوطة باللجنة، وتوجّهاً جدّياً لإبقائها حاضرة بشكل دائم على خط المتابعة الحثيثة للتطورات، ومعالجة أي خروقات تحصل».

أجمعت مختلف الأوساط على أهمية إعادة إحياء لجنة المراقبة، وفي هذا الإطار أكّدت أجواء عين التينة لـ«الجمهورية»، انّ «العبرة تبقى دائماً في أن تنّفذ اللجنة مهمّتها وما هو مطلوب على النحو الذي يرسّخ اتفاق اطلاق النار ويُلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها، لا أن يتمّ التعاطي مع هذا الامر بمنطق التجاهل والتعامي والغياب الدائم عن هذه الاعتداءات».

وفي الإطار نفسه، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا إذا كان متفائلاً بمهمّة اللجنة في المرحلة المقبلة، قال مسؤول كبير: «ليس المهمّ أن نسمع كلاماً طيباً، المهمّ هو الأفعال على الارض، وهو ما لم نلمسه طيلة الفترة السابقة، ومن هنا لا استطيع أن استبشر خيراً قبل أن نلمس خطوات حقيقية وجدّية على أرض الواقع، نتثبت من خلالها انّ اللجنة تقوم فعلاً بما هو مطلوب منها، وخصوصاً مع الجانب الإسرائيلي، حيث كما هو معلوم لدى الجميع في الداخل والخارج ولدى اللجنة ايضاً، انّ لبنان وفى بكل التزاماته، ولم يحصل أي خرق للاتفاق من جانبه وتحديداً من «حزب الله».

الّا انّ المسؤول عينه استدرك قائلاً: «لا اقول هنا إنّ نجاح مهمّة لجنة المراقبة متوقف على اللجنة حصراً، بل على الدول الراعية لها، والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، التي بيدها إنْ ارادت، أن تُلزم إسرائيل بوقف العدوان، وما لم يحصل ذلك أخشى ان تكون لجنة المراقبة مجرّد لزوم ما لا يلزم».

وفي توصيفه للوضع الراهن قال: «طالما انّ إسرائيل متفلتة ولا رادع لها، وطالما استمر غياب الضمانات الحقيقية لحماية اتفاق وقف إطلاق النار، فإنّ الوضع لا يطمئن، ويُخشى ان ينزلق إلى انفجار كبير».

المصدر: الجمهورية