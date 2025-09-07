تبدو فرصة لبنان كبيرة بالفوز على جزيرة بربادوس في اطار المواجهة التي تجمعهما ضمن المجموعة الثانية من مسابقة كأس ديفيس بالتنس.

وسيلتقي الفريق اللبناني مع فريق بربادوس يومي الجمعة والسبت المقبلين في 12 و13 ايلول على الملعب الأول لنادي"بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.

والفائز في هذه "المنازلة" سيخوض اللقاء الاقصائي للتأهل الى المجموعة العالمية الأولى أي مجموعة النخبة في العالم.يتألف الفريق اللبناني(المصنف 52 في العالم) من المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق فادي يوسف واللاعبين هادي حبيب (المصنف 171 عالميا في فئة الفردي)، بنجامين حسن(المصنف 196 عالميا)،فادي بيدان(المصنف 1202 عالميا) وحسن ابراهيم غير المصنف.

اما فريق بربادوس(بربادوس مصنفة 55 في العالم ومساحتها 431 كيلومترا مربعا وتقع في المحيط الأطلسي) فيتألف من المدرب داميان أبلوايت واللاعبين ستيفان سلوكومب(المصنف 1801 عالميا)،داريان كينغ(المصنف 2114 عالميا)،كايبو مارشال واكزافييه لورنس وهاي لويس(غير المصنفين).

ويبدو الفارق كبيرا في التصنيف بين لاعبي الفريقين لمصلحة لبنان، مما يعزّز الاعتقاد، ان الفريق اللبناني سيتخطى منافسه على الملعب، ذات الأرضية الترابية في القاهرة.

ويقول رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ: "لن نقلّل ابداً من شأن لاعبي بربادوس. ففي رياضة التنس، لا يمكن التكهّن بهوية الفائز مهما كان الفارق في تصنيف اللاعبين. فريق لبنان يملك خبرة كبيرة، وطموحنا حسم اللقاء والتأهل لمواجهة خصمنا التالي في الدور الاقصائي المؤهل الى المجموعة العالمية الأولى حيث مكان التنس اللبناني. لي ملء الثقة بلاعبي وطن الأرز، بأنهم قادرون على الفوز بقيادة المدرب الوطني فادي يوسف، ولن نستهتر ابداً بخصمنا، وسأواكب مع عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية ريمون كتورة الفريق اللبناني من الملعب. وسيكتمل وصول البعثة اللبنانية الى القاهرة الثلاثاء 9 أيلول على ان تجري عملية سحب القرعة الخميس 11 ايلول ".

يُشار الى ان الاتحاد الدولي للتنس سمّى المصري وائل عباس حكما عاما للقاء.

========== ن.ش