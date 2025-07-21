رالف يزبك وهبة

المركزية- بدأ منتخب لبنان في كرة السلة تمارينه تحضيراً لكأس آسيا في السعودية في شهر آب المقبل.

وفي إطار التحضيرات، تقام بين 21 و 27 من الجاري بطولة ودية في لبنان وتحديداً في مجمع نهاد نوفل في الزوق يشارك فيها كل من لبنان، الاردن، سوريا، ايران ومصر، وينقل مجرياتها تلفزيون لبنان في التاسعة من مساء كل يوم، وأولى مباربات منتخب لبنان تجري الثلثاء في وجه منتخب الأردن.

مدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل قال ان اللاعب وائل عرقجي استبعد من التشكيلة بسبب الإصابة ومن المستبعد ان يلتحق بالمنتخب بعد معلومات عن إمكان إنضمامه الى الادوار النهائية. واضاف جبرايل ان هناك محاولات لإقناع عمر جمال الدين بالانضمام الى المنتخب، الا ان لا شيء قد حسم بعد. واكد انه سيتم تطبيق عقوبات عليه في حال رفض الانضمام الى المنتخب، وجزم جبرايل في هذا الموضوع أنه لا يحق لأي لاعب أن يرفض اللعب بقميص بلاده.

وذكر جبرايل انه تم استدعاء 3 لاعبين ناشئين هم كارل زماطا، يوسف خياط وجهاد الخطيب.