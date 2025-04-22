المركزيةـ تحت وطأة الانتظار يقبع لبنان. انتظار الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله ،انتظار نتائج اجتماعات وفد لبنان مع صندوق النقد الدولي ،انتظار الانتخابات البلدية وكيف ستجري في الجنوب حيث تستمر الاعتداءات والاستهدافات الاسرائيلية في شكل يومي، حاصدة المزيد من الضحايا وقد وصلت اليوم الى تلال الدامور، وعلى اي اساس ستجري في العاصمة لتضمن المناصفة، واقتراحات القوانين في المجلس النيابي اكثر من ان تحصى وتعد، وقد قطع طريقها اليوم نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، بحاجز التسبب بارجاء الانتخابات. سيل من الانتظارات يترقب اللبنانيون ما ستفضي اليه،علها تحمل بشرى خير وأمل بغد افضل.

وفي انتظار اي جديد على ضفة الحوار حول السلاح بين بعبدا والضاحية والذي يتردد انه سينطلق في الساعات المقبلة، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب. وقال :أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة"، وذلك امام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش الذي بدوره، اكد لعون على "حرص رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين". واشار الرئيس عون الى أنّ "العلاقات اللبنانية – الإماراتية متجذّرة"، مضيفاً "أتطلّع إلى زيارتي لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة". وزار غباش عين التينة ايضا.

مصر ولبنان: في غضون ذلك، أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، على التوافق لدفع العلاقات مع لبنان كما على اقتراب عقد اللجنة العليا المشتركة مع لبنان. وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي، أننا “نعمل لتحديد موعد زيارة الرئيس اللبناني لمصر قريبا”. وقال إننا “ندعم بشكل كامل جهود الرئيس اللبناني لاستعادة الاستقرار لبلاده، ونطالب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان ونشدد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 “.وأردف، ” ندعم الجيش اللبناني لفرض الأمن في كل لبنان”.

مطلب وطني وشعبي: وقال الوزير رجي: خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، مضيفا: حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي، واردف: سنعيد تعزيز علاقاتنا مع كل البلدان الشقيقة. وتابع: ندعو المجتمع الدولي إلى مقاربة جديدة لمسألة النازحين السوريين في لبنان.

استدعاء السفير: وكانت علمت "المركزية" أن رجي سيستدعي السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني خلال اليومين المقبلين، وذلك على خلفية ما دوّنه على صفحته على "أكس" حول موضوع حصرية السلاح. وكان أماني كتب على "أكس"، "إن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولاً من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا. وتابع: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. ان حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه."

اغتيالات وغارات: ميدانيا، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بعورتا قرب الدامور، أدّت الى مقتل حسين عزات عطوي من بلدة حاصبيا مرجعيون – الهبارية، وهو من “الجماعة الإسلامية”. واعلنت وزارة الصحة سقوط شهيد في الغارة. ايضا، استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة بيك اب ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية في قضاء صور اوقعت قتيلا. جنوبا ايضا، ألقت درون اسرائيلية قبل الظهر قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. وعمدت محلقة اسرائيلية الى القاء قنبلة صوتية وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا.

موقع المتفرج: تعليقا، أدان حزب الله جريمة اغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية الشيخ ‏حسين عطوي، وأدلى مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمّار بتصريح جاء فيه ‏"إنّ تمادي العدو في إجرامه بغطاء وتشجيع أميركي فاضح، هو نتيجة لتخاذل الدول الراعية لاتفاق وقف ‏إطلاق النار، وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته، مما يشجع العدو على انفلاته الوحشي وعلى ‏الاستمرار في عربدته دون أي رادع".‏ وتابع: "إن هذا العدوان المتواصل، والذي قد تكرر ظهرًا في بلدة الحنية الجنوبية وأدى إلى سقوط شهيد وعدد من ‏الجرحى، يُحتّم على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، وأن تخرج من موقع المتفرّج ‏العاجز، وألّا تكتفي ببيانات الإدانة التي لم تُجدِ نفعًا، ولم تردع العدو، وأن تقوم بخطوات فاعلة وجادة وعاجلة ‏على كل المستويات، وبجميع الوسائل المتاحة".‏

تشريع الخميس: سياسيا، اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة حيث ناقشت جدول الأعمال الذي سيُوزع في الجلسة التشريعية يوم الخميس. وأشار نائب رئيس المجلس الياس بو صعب إلى أن "مشروع قانون السرية المصرفية هو البند الأوّل وهناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ". وقال: "على جدول الأعمال مشروع قانون معجل مكرر أقرته الحكومة حول المباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي إضافة الى مشروع قانون معجل مكرر تقدمت به حول القطاع التربوي". ولفت إلى أن الرئيس برّي أكّد أنّ لبيروت رمزيّتها وهذا أمر سيُناقش والمطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بالعاصمة وليس تعديلات تخصّ الصلاحيات كي لا تُعرقَل الانتخابات فيها". وقال: "تبيّن لنا أنّه في الكثير من الأحيان القوانين العادية تسير بشكل أسرع من تلك المعجلة المكرّرة وأن لا شيء في الأدراج كما يُحكى".

بلدية بيروت: في الاثناء، أوضح النائب وضاح الصادق في مؤتمر صحفي أنّ أبناء بيروت حرموا لفترة طويلة من التعبير عن قرارهم وبيروت وصلت في النهاية لأن تكون مدينة حزينة ومحرومة وتوزيع المجلس البلدي بشكل حزبي أدى إلى فساد كبير وغياب المحاسبة مشيرًا الى أنّ من حق أبناء بيروت اختيار مجلس بلدي يملك القرار والسلطة وآن للظلم أن ينتهي.وقال: "تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يحفظ تنوّع العاصمة ويضمن المناصفة المطلوبة ويُعيد حقّ المدينة المسلوب منذ سنوات، ونأمل من رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة المجلس أن يُضاف إلى الجلسة المتوقعة يوم الخميس المقبل احتراماً لأهل بيروت."

المناصفة: من جهته، إعتبر النائب فؤاد مخزومي بعد زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن "الأهم هو تطبيق القرار 1701 لوقف الاعتداءات على لبنان وعلى الحكومة أن تُباشر بذلك وأن تدعم الجيش اللبناني". وأكد أن "المجتمع الدولي يربط مساعدة لبنان بتطبيق الـ1701 والإصلاحات وعلى لبنان أن يبدأ بعملية إعادة الإعمار كي يستعيد البلد السيادة الكاملة". وشدد مخزومي على ان "المطلوب من كلّ القوى إبعاد السياسة عن الانتخابات البلدية والمطلوب من أهل بيروت التوافق على لائحة على أن تُحافظ على المناصفة".