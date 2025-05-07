تكتسب الأوضاع اللبنانية بمجملها دلالات وأبعاداً خاصة وشديدة الحذر والحساسية إزاء التطورات الإقليمية البالغة التفجر والخطورة التي تحوط بلبنان وتجعله في موقع متمايز عن دول المحيط من جهة، ولكنه عرضة أيضاً لتمدّد شرارات التفجّر الإقليمي من جهة أخرى. هذه الصورة بدأت تتخذ أبعادها بقوة أخيراً في ظل انصراف لبنان إلى تتابع جولات انتخاباته البلدية والاختيارية، وسط مناخات وأجواء وإجراءات مشجعة عكست الاختراق الإيجابي الكبير الذي شهده منذ بدء عهد الرئيس جوزف عون وتشكيل الحكومة الحالية، فيما بدأت التطورات المتفجّرة في دول المحيط تنذر بتعكير الخصوصية الانفراجية التي يعيشها لبنان، خصوصاً أن النزاع على ملف وقف النار بينه وبين إسرائيل ومضيّ الأخيرة في احتلال التلال الخمس عند الحدود الجنوبية ومواصلتها للعمليات والغارات في الجنوب وفي مناطق بعيدة عن الجنوب تبقي فتيل المخاوف قائماً من تطورات تعيد لبنان برمته إلى دائرة التفجر. وهو الأمر الذي بدا ماثلاً في الساعات الأخيرة مع احتدام خطير في المواجهة الإسرائيلية الأميركية مع الحوثيين في اليمن بعدما هاجمت إسرائيل للمرة الأولى مطار صنعاء وعطّلته، الأمر الذي قد يرتب تدهوراً كبيراً في التراشق الصاروخي البعيد المدى ويضع المنطقة كلها على صفيح ساخن لا يمكن لبنان إلا أن يتنبه بقوة لتداعيات اتساعه. يحصل ذلك فيما يستعد لبنان للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري الأحد المقبل في منطقة الشمال التي بدأت تشهد تصاعداً للتنافسات والمعارك الانتخابية المرتقبة وسط تفاوت نسب "الحماوة" بحيث ترتفع في مناطق الثقل السني لا سيما منها في طرابلس ومناطق الثقل المسيحي كزغرتا والكورة والبترون.

ومع ذلك، فإن جانباً آخرَ من الاهتمامات الرسمية يبرز بقوة ويتصل بالقيام بما يوجب على لبنان القيام به على صعيد استكمال الإجراءات المتصلة بالانفتاح الخليجي والعربي المتجدد على لبنان، إن على المستوى الديبلوماسي أو على الصعيد السياحي والاقتصادي عموماً. وفي هذا السياق، سيكون لبنان اليوم مع موعد رفع الحظر من جانب الإمارات العربية المتحدة عن سفر الإماراتيين الى لبنان، إذ تصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ثلاث طائرات إماراتية هي الأولى بعد قرار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداءً من السابع من أيار، عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزف عون لأبوظبي.

وسيكون وزير الإعلام بول مرقص، في استقبال الطائرة التي تصل عند الثانية والنصف بعد الظهر، لمواكبة التغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، علماً أن هبوط الطيران الإماراتي في بيروت يحصل بعد انقطاع استمر سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي سياق متصل، عُقد لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وسفراء عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لشرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في المطار ومحيطه وعلى طول الطريق المؤدية إليه بهدف طمأنة هذه الدول قبل اتخاذها قرارات رفع الحظر. وقد وصل إلى السرايا بعد ظهر أمس سفراء كل من قطر والسعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى القائم بأعمال سفارتي الإمارات والكويت، حيث عقدوا اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والسياحة، والأشغال. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون السياحي وتنسيق الجهود لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان في ظل التحضيرات للموسم السياحي المقبل. وأوضح سلام انه اطلع السفراء على التغييرات التي حصلت على طريق مطار بيروت وفي المطار، وأكد أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتامين سلامة وأمن إخواننا العرب خلال فصل الصيف.

وفي إطار الدعم العربي للبنان، برزت نتائج إيجابية للزيارة التي قام بها وزيرا المال ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي لبغداد والتي ختماها بلقاء رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد الذي أعرب عن "استعداد بلاده استمرار تدفق الدعم الذي يقدمه إلى لبنان ودعم مسيرة نهوضه وتعزيز استقراره".

وقد شكر وزير المال "العراق رئاسة وحكومة وشعباً على كل العاطفة والمساعدة في أحلك الظروف التي مر بها"، ناقلاً تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة إلى الرئيس رشيد وتقديرهما "للدور الذي يقوم به العراق سواء من خلال مد لبنان بالمحروقات لزوم كهرباء لبنان، أو من خلال ما أبداه حيال استقبال عدد كبير من النازحين، إلى تقديمات اجتماعية متعددة". وكشف جابر عن عزم العراق إرسال 320 ألف طن من القمح ستتسلمها قريباً وزارة الاقتصاد اللبنانية. كما كشف عن بحث جدي في تعاون مستقبلي لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان مع إمكانية تجديد المصفاة في شمال لبنان لتكون قادرة على استعادة دورها بعد حسم الأوضاع في سوريا وتأمين الإمداد عبر أراضيها.

وفي اطار ديبلوماسي اخر، شهد قصر بعبدا قبل ظهر أمس سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعية وسياسية، استهلها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بلقاء السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمّنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تعقد في نيس في 9 حزيران المقبل مخصصة لقضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشارك فيها دول متوسطية وعربية وخليجية.

كما التقى الرئيس عون سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي سلّمه رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 تشرين الثاني المقبل وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 318/078 .

ويشار في السياق المتصل بالتحركات الدولية ذات الصلة بلبنان إلى أن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، بدأت أمس زيارة رسميّة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مشاوراتها المستمرّة مع الجهّات الإقليمية والدولية. وبحسب بيان عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت "تركّز هذه المشاورات، إلى جانب قضايا أخرى، على بحث الفرص المتاحة أمام المجتمع الدولي لدعم لبنان في مساعيه لتعزيز دور الدولة".

وعلى صعيد أمني آخر، توالت فصول متابعة الإجراءات الجارية لتسليم المطلوبين من حركة حماس إلى السلطات اللبنانية على خلفية التحذير الذي وجهته السلطات إلى حماس عقب اطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل. وأمس أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة حماس فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص - صور. وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

"النهار"