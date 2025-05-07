قبل ساعات من وصول ثلاث طائرات إماراتية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، غصّ السراي الحكومي بحركة خليجية لافتة تصبّ أيضاً في اتّجاه عودة السياح الخليجيين إلى لبنان على أبواب موسم الصيف.

مصادر السراي الحكومي كشفت لـ “نداء الوطن” أنّ الإجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام وسفراء السعودية وقطر وعُمان والقائمَين بأعمال سفارتَي الإمارات والكويت، كان إيجابياً جدّاً، حيث عرض الدبلوماسيون الخمس هواجس دولهم والاحتياجات المطلوبة لطمأنة مواطنيها من أجل عودتهم الآمنة إلى لبنان، والتي تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية في المطار وتعزيز الأمن لحماية السياح داخل المطار وخارجه وعلى طول الطريق المؤدية إلى أماكن إقامتهم، إلى جانب وضع خطة سياحية واضحة المعالم وعادلة بالنسبة إلى جميع السياح، بمعنى ألا يتمّ التعامل مع السياح الخليجيين بطريقة مختلفة عن باقي السياح وحتى عن المواطنين اللبنانيين.

وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس سلام طمأن السفراء لجهة اتّخاذ الإجراءات الكاملة واللازمة من أجل تسهيل الموسم السياحي وتنشيطه، معتبراً أنّ لبنان يحتاج إلى وجود السيّاح الخليجيين في ربوعه، بما يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي فيه. كما أكد الجانب اللبناني العمل على تشكيل غرفة عمليات سياحية تضمّ وزارات عدّة مهمّتها متابعة أي شكوى، سواء كانت تُعنى بالشأن الأمني أو السياحي أو تتعلق بالمطاعم والفنادق وفي كل مكان قد يواجه فيه السياح أي مشكلة. وبحسب مصادر السري، تعهّد سلام بتفعيل الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي مع نشر دوريات ظاهرة ومخفية لتوفير الأمن والأمان على طريق المطار وصولاً إلى وسط بيروت، وتفعيل عمل الدوريات الأمنية بكل أماكن سكن السياح، مع العمل على تفادي زحمة الركاب في المطار وتجديد النظام الالكتروني من أجل تسريع إجراءات الوافدين إلى لبنان والمغادرين منه، إضافة إلى تخصيص خطّ ساخن لمتابعة شكاوى السياح.

وتابعت المصادر، أنّ السفراء الخليجيين أبدوا ارتياحهم للإجراءات التي عرضت أمامهم، وأكدوا أنّهم لمسوا بعض التغييرات في المطار وخارجه، مشيدين بخطوة رفع اللافتات السياسية على طريق المطار، كما شدّدوا على أنّ جميع الخليجيين متحمّسون لزيارة لبنان.

وفي سياق متّصل، كشفت مصادر السراي أنّ المملكة العربية السعودية سترسل وفداً تقنياً إلى لبنان الأسبوع المقبل، لمواكبة كل هذه الإجراءات التي تمّ استعراضها، على أن يرفع بعدها تقريراً إلى الجهات المعنية في المملكة يوصي باتّخاذ قرار رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.

خطوات عودة لبنان إلى الحضن العربي، واكبها تطوّر جديد على خطّ التحذير الرسمي اللبناني الذي وجّهته الدولة إلى “حركة حماس” لمنعهامن المسّ بأمن البلاد، حيث أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ مديرية المخابرات تسلّمت فلسطينياً ثالثاً يشتبه بتورّطه في إطلاق الصواريخ من الجنوب في 22 و 28 آذار الماضي.

أمّا بلدياً، وعلى بعد أيام من السباق البلدي والاختياري في محافظة الشمال، تواصل وزارة الداخلية والبلديات نشر نتائج مختلف الأقضية في النزال الانتخابي الذي شهدته محافظة جبل لبنان يوم الاحد الماضي.

"نداء الوطن"