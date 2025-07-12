بعد أقل من 48 ساعة من انتقال الموفد الاميركي الى لبنان وسوريا طوم براك الى باريس، واجراء محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي بارو، وفيما لبنان ما يزال في دائرة التقييم الأميركي للردّ الموحّد الذي قدمه لبنان على ورقة براك، هبَّت رياح ازمة من الشرق، إذ تحركت سيارات، أُعلن انهم من ذوي الموقوفين السوريين في سجن رومية، والذي تأخر لبنان بكشف وضعهم، ونقله الى المسؤولين السوريين، تتجه من حي التضامن في ريف دمشق الى معبر جديدة بابوس- المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان.

ولم يتطرَّق مجلس الوزراء الى ما وصف بالتهديد السوري بالتصعيد، على خلفية الموقوفين السوريين، بانتظار وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث المشكلة في اطار الاتفاقيات المعمول بها، وسيادة القانون اللبناني.

ومع ذلك، وفقاً لما توقعت «اللواء» فان دفعة لا بأس بها من التعيينات صدرت وهي أتت وفق آلية التعيينات الخاصة بهذا الملف، وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان بعض الاعتراضات سجلت لكنها لم تحل دون تمرير هذا الجزء الأكبر منها وبعضها هو مطلب إصلاحي لاسيما نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، كما تمكن المجلس وللمرة الأولى منذ سنوات من انجاز انتخاب مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

سياسياً، طرح موضوع الرد اللبناني على الورقة الأميركية واستفسر وزراء «القوات» والكتائب عنه واكدوا ان مجلس الوزراء هو المكان الصحيح لبحث السياسة العامة للحكومة.

وعلم انه جرى التأكيد على أهمية دور اليونيفيل وأهمية عدم التعرض لعناصرها.

وسئل الرئيس بري: ما اذا كان مطمئناً او متفائلاً فأجاب: أنا دائماً لا ألغي الحذر من حساباتي، مشددا على ان التفاؤل لا يُغني عن الحذر في مثل الملفات المتعلقة بالأخذ والرد مع الأميركيين وغيرهم في ما خصَّ وقف النار، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية.

وفي خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي، واطلاق الرقابة القضائية على المال العام، إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الساعة الثالثة من عصر امس في القصر الجمهوري- بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور الرئيس سلام والوزراء.

وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً كما عيّن مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكُلًّا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سبيرو أعضاءً.

وقرّر المجلس الإبقاء على وسيم منصوري وسليم شاهين نائبَين لحاكم مصرف لبنان بالاضافة الى مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.

والى ذلك، عين مجلس الوزراء الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان، كما عين اعضاء مجلس الادارة وهم: جنان وجدي ملاط ، محمد نمر زكريا مصطفى ،شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.

كما عيّن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً برئاسة القاضي جوزاف سماحة وعضوية: : رضا رعد قاض في منصب الشرف وندى الخراط محام من نقابة المحامين في بيروت وزياد أحمد عجاج محام من نقابة المحامين في طرابلس وسامر عبد الله أستاذ جامعيّ وجبرايل بطرس مشعلاني طبيب شرعي وماري رين أنطوان صفير من الناشطين في حقوق الانسان وعبير أبو زكي حيدر ونيفين وليد زرقوت من الناشطين في الجمعيات.

ونفى الرئيس سلام ما نقل عنه بأنه ليس راضياً عن التعيينات، وأن وزراء الشيعي فرضوا سيطرتهم على الجلسة. وقال لـ «اللواء»: التعيينات تمت وفقاً للآلية المتبعة.

وذكرت المعلومات أن خمسة وزراء بينهم وزيرا القوات اللبنانية أبدوا اعتراضهم خلال الجلسة على طريقة تعيين لجنة الرقابة على المصارف، معتبرين «أن الآلية المتبعة لا تتماشى مع الأصول القانونية ولا مع مبدأ التوافق داخل الحكومة». وقال وزير القوات جو عيسى الخوري: أنّ الاعتراض حصل على آلية التعيين حيث أن هناك وزراء لا يحصلون على أسماء المرشحين للمناصب قبل 48 ساعة من الجلسة بحسب الآلية.

كما طالب وزيرا القوات اللبنانية بعرض ورقة المقترحات الاميركية لمعالجة موضوع السلاح وسواه من مطالب اميركية والرد الرسمي اللبناني عليها بإعتبارها شأنا وطنيا عاما، لكن الرئيس عون اوضح ان هذه الاوراق تتضمن مجرد افكار ولم تصل الى نتائج نهائية بعد، وعندما ينتهي التشاور الرئاسي ومع الاميركيين حولها ونصل الى نتيجة نهائية بالتوافق ستعرض على مجلس الوزراء.

وقال وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة أنّ الرئيس عون اطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى قبرص وايضا المحادثات مع الموفد الاميركي السفير توم باراك. وأن الرئيس القبرصي أبلغه أنّ قبرص ستترأس الاتحاد الأوروبي وأبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، وانه يُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص، وهناك لائحة بألف فرصة عمل للبنانيين سيتم تزويد لبنان بلائحة بها. واكد الرئيس القبرصي ايضا استعداده لمدّ كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء، وأنه تم تكليف وزير الطاقة متابعة الموضوع.

وقال: إنّ الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان».

وأعلن أن مجلس الوزراء وافق على معظم بنود الجلسة، كما أنّه قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها وليس كلها.

وقال مرقص: تم البحث بمسألة حصرية السلاح من باب مناقشة الورقة الأميركية.

الوزير خوري: وزراء فئة «أ» ووزراء فئة «ب»

قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردًّا على سؤال لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء هل سيتخذ وزراء «القوات موقفًا من عدم طرح ورقة برّاك؟: سنتخذ أكثر من موقف.

وبعد جلسة مجلس الوزراء قال الوزير خوري: لقد ثبت بالوجه الشرعي أن هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث تتمة.

وفي ظل الحديث عن تعديل التقويم الدراسي في المدارس الرسمية اللبنانية، المطروح امام جلسة مجلس الوزراء امس، برزت مخاوف جدّية في أوساط المعلمين من احتمال اتخاذ قرارات تمسّ بعطلتهم الصيفية أو بعدد أيام الدوام، من دون أي مراعاة للواقع المعيشي المتردّي أو إشراك ممثليهم في النقاشات.

وفي هذا الإطار، حذّر رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، في حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت»، من «أي محاولة لتعديل الدوام الأسبوعي، أو تقصير العطلة الصيفية، أو تعديل موعد بداية العام الدراسي، قبل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية» .. واكد أن «أي حديث عن تحسين الرواتب يبقى بلا قيمة ما لم يتم التنسيق مع الروابط بشكل مباشر»، ملوّحًا بخطوات تصعيدية قد تُعلن قريبًا في حال استمرار التجاهل.

وشدَّد الرئيس عون أمام الحاكم كريم سعيد ونوابه على ان المسؤولية كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، لافتاً الى اهمية حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيداً عن التدخلات السياسية، وهما أمران يساهمان في مسيرة النهوض الاقتصادي.

ونوَّه الرئيس عون، في لقاء مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، بدور الرئيس بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود اعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.

واكد ان قرار حصرية السلاح قد اتخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء.

واعتبر ان السلام هو حالة اللاحرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن، اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.. مشدداً على اهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الافرقاء مع الدولة، من اجل حماية البلاد، وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات.

كما زار مجلس العلاقات العربية والدولية، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي الرئيس سلام، الذي اكد ان الدولة ماضية ببسط سلطتها على كامل أراضيها، مشيداً بمساهمة الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي، كما استقبل رئيس الحكومة السفيرة الأميركية ليزا جونسون، في اطار المتابعة في ما خصَّ مهمة براك.

جلسة مساءلة

رقابياً، دعا الرئيس بري الى جلسة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي، وذلك نهار الثلثاء، في 15 تموز الجاري.

وفي سياق نيابي اشار وزير الداخلية في مجلس الوزراء الى ان اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص».

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا في اجتماعهما امس، تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان المقدم من وزير العدل عادل نصار، والنيابة العامة التمييزية.

وللغاية، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية حضره النواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، اشرف بيضون، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، أسامة سعد، عماد الحوت، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، قبلان قبلان وجورج عقيص، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع تلا الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بياناً جاء فيه: إنفاذاً للمواد 92 و93 من النظام الداخلي عُقد هذا الاجتماع من مكتب المجلس ومن لجنة الإدارة والعدل وبعد التداول، شُكّلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب.

وتضمّ اللجنة النواب جورج عدوان ومروان حمادة وآلان عون.

وافادت بعض المعلومات: ان موضوع تشكيل لجنة تحقيق بحق 3 وزراء اتصالات سابقين هم نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، سيطرح على الهيئة العامة، بموازاة طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان. وفي هذا المجال، فالنقاش سيتطرّق الى طرح القضيتين في الجلسة نفسها، أو أن تتم الدعوة الى جلستين منفصلتين، للبت بكل موضوع بشكل منفصل عن الآخر. وهي مسألة يحددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت لاحق.

ونقل عن مصادر نيابية ان رئيس المجلس ماشي في موضوع رفع الحصانة.

تحريك أم تصعيد

في تطور آخر، اثار ما نقل «تلفزيون سوريا» عمن وصفها مصادر خاصة «أن الرئيس السوري أحمد الشرع هدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت، بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قائلة: دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية»،لغطاً قوياً لدى الأوساط اللبنانية.

اضافت: كما تدرس دمشق، بحسب المصادر، إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، وصولًا إلى إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.

وأعربت المصادر عن قلقها من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة.

وأفادت المصادر بأن «وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين»

ولاحقاً، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، صحة تقارير إعلامية متداولة عن نية الحكومة اتخاذها إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وذلك بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

وقال المصدر لقناة «الإخبارية» السورية الرسمية: لا صحة لما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.

وأضاف: تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت، من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.

لكن تزامن النفي مع معلومات مسرّبة ايضا من جهات غير معروفة تفيد عن «تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه، من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس – المصنع، لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان، وعن وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة».

وحسب معلومات «اللواء» من المصادر الرسمية، فإن سوريا سبق وطالبت بتسليم الموقوفين من معارضي النظام السوري السابق، والمحكومين بجرائم جنائية لإكمال عقوبتهم في سوريا، ولم يُعرف ما اذا كان طلب التسليم يشمل الموقوفين بتهم ارهابية وتشكيل خلايا تابعة لتنظيم داعش.

اضافت المصادر: كان من المفروض ان تقوم السلطات اللبنانية من مدة وبناء لطلب سوريا، بفرز الموقوفين حسب التهم الموجهة اليهم. واعداد تقرير شامل مفصل بهم لإتخاذ القرار بشأنهم، لكن هذا الامر لم ينتهِ حتى الآن ما اثار استياء السلطات السورية على ما يبدو، علماً ان هناك ملفات مهمة ايضا لم تتخذ فيها السلطة السورية إجراءات حاسمة، مثل عودة النازحين في لبنان لأسباب اقتصادية وسياسية، وملف الحدود البرية والبحرية، واتفاقات حركة التجارة والترانزيت والتنقل وغيرها.

وافيد ان الرئيس السوري الشرع حمّل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال زيارته لدمشق رسالة استياء بسبب اهمال السلطات اللبنانية ملف الموقوفين. وان زيارة الوزير السوري الشيباني ستكون بمثابة «الفرصة الدبلوماسية الاخيرة لمعالجة ملف الموقوفين قبل ان تتخذ دمشق خطوات تصعيدية متدرجة حيال لبنان».

وبعد الكلام عن ضغط من السلطات السورية على لبنان لإنهاء ملف الموقوفين السوريين، علّق وزير العدل عادل نصار، رداً على سؤال حول موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بما فيهم السوريين، بالقول: بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفلت حوالى ١٨٠ ملفاً وتحوّلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد.

العدل الأميركية: حزب الله لا يزال يشكل تهديداً

عقدت وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (Europol)، اجتماعهم الرابع عشر. وقال المجتمعون أن «الاجتماع مخصص لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأن «الاجتماع الرابع عشر لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون (Law Enforcement Coordination Group – LECG)، المخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله، عقد يومي 9 و10 تموز الجاري، وشارك فيه ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون، ومدعون عامون، وخبراء ماليون من نحو 30 دولة من مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية». وذكرت الوزارة أن «المجموعة استعرضت قدرات حزب الله على تنفيذ عمليات وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي»، مضيفة: «أجمع المشاركون على أن الحزب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي».

و«استعرضت الدول المشاركة أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للحد من آليات الحزب المالية ومخططاته، إلى جانب عملياته»، بحسب البيان.

واعلنت الخارجية الاميركية ان البنتاغون وافق على بيع عتاد صيانة لطائرات اية 29 سوبر توكانوا الى لبنان بقيمة 100 مليون دولار.

التجديد لليونيفيل

وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي Kristoffer Vivike، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى لبنان والمقيم في أنقرة غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمَين في مجلس الأمن.

الوضع الميداني

ميدانياً في الجنوب، استهدفت مسيّرة معادية سيارة بين بلدتي النميرية والشرقية، ادت الى سقوط 3 شهداء، وجريح مدني.

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة الخيام.

وفي اعتداءات امس، افيد عن سقوط مُحلّقة إسرائيلية وانفجار القنبلة التي كانت تحملها، وذلك بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع بيك آب في بلدة كفركلا.

وتبين أنّ الصوت الذي سُمع قرابة الساعة 06:05 صباحا، ناجم عن تفجير قام به جيش العدو لغرفة قرب أحد المزارع في منطقة الجميلة (قرب غاصونا) عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، بعد توغله لقرابة الـ800 متر داخل الأراضي اللبنانية.وتُعدّ «غاصونة» منطقة زراعية تحوي مزارع لتربية الدجاج، سبق أن تعرّضت لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية في مناسبات سابقة.

كما القت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مزارعين كانوا يعملون في حقل بالضهيرة

وظهرا افيد أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ خرقوا خطّ الإنسحاب في خراج بلدة المجيدية، وتوغلوا لمسافة 400 متر، وأطلقوا النار باتّجاه رعاة الماشية لترهيبهم. كما عُلِمَ أنّ قوّات العدوّ أطلقت النار على مولد كهربائي في إحدى المزارع.

كما شنّ العدو غارة على منطقة طير هرما عند أطراف بلدة ياطر، استهدفت دراجة نارية، و أصيب سائقها بجروح، ونقل إلى مستشفى تبنين للمعالجة.

وافيد عن قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام.

الرياضي يكرس زعامته لكرة السلة اللبنانية

كرس النادي الرياضي بيروت زعامته لكرة السلة اللبنانية، وتوج بلقب بطولة لبنان لأندية الدرجة الاولى للرجال، بفوزه على غريمه التقليدي الحكمة بفارق 15 نقطة وبنتيجة (92-77)، في المباراة الخامسة من السلسلة النهائية، والتي اجريت مساء الجمعة، بقاعة الرئيس صائب سلام في المنارة.

وحسم النادي الرياضي السلسلة امام الحكمة 4-1، ليتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ38 بتاريخه، والـ19 بالعصر الحديث الذي انطلق موسم 1992-1993، علماً ان فوز ابناء «القلعة الصفراء» بالديربي الـ148 يحمل الرقم 100 بتاريخ لقاءات الفريقين على مدى نحو 30 عاماً.

واجريت مراسم تتويج النادي الرياضي امام جماهيره، التي انطلقت عقب المواجهة في مسيرات سيارة، طافت شوارع بيروت، كما معظم المناطق اللبنانية، حيث امتدت الاحتفالات حتى ساعات الصباح الاولى.

"اللواء"