حقق منتخب لبنان لكرة القدم للشابات فوزه الثاني توالياً في تصفيات كأس آسيا - تايلاند 2026، وجاء على حساب سوريا 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، المقامة على ملعب جبل هيلان في مدينة ينتشوان الصينية.

سجل هدفي لبنان شيرين حسنو ودلناي إسماعيل (خطأ في مرمى منتخبها).

كان منتخب لبنان تخطى كمبوديا في المباراة الأولى بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط قبل مواجهة الصين في الجولة الأخيرة الحاسمة.

ويختتم لبنان مبارياته في التصفيات على ملعب جبل هيلان حين يواجه الصين، صاحبة الأرض والجمهور، عند الساعة 14:35 من بعد ظهر الأحد 10 آب/أغسطس الحالي.