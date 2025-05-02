سجّل لبنان حضورًا مشرّفًا في مؤتمر القمة العالمية لجوائز الابتكار الرقمي ذات التأثير الإجتماعي الذي تنظمه World Summit Awards التابعة للأمم المتحدة والذي أُقيم في مدينة حيدر أباد بالهند، حيث فاز تطبيق بوديو، المنصة الرائدة للبودكاست باللغة العربية، بجائزة الشمول والتمكين.

جمع الحدث أكثر من 150 مشاركًا دوليًا يمثلون أكثر من 70 دولة، لتكريم الابتكارات الرقمية التي تساهم في مواجهة التحديات العالمية. وقد اختتم المؤتمر بحفل توزيع الجوائز، الذي احتفى بالمشاريع المتميزة ذات الأثر الإيجابي عالميًا.

مثل لبنان في هذا الحدث وفد رسمي من جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان (PCA)، ضمّ كلًا من الاستاذ حسين ابراهيم أيوب، مستشار الجمعية ورئيس مجلس شباب الابتكار،ممثلاً الرئيس كميل مكرزل والنقيب ربيع بعلبكي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الابتكار والتعليم في الجمعية، والاستاذة نورا مرعبي المديرة العامة للجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية.

تقدم مؤسس بوديو، ستيفانو فلاحة، بعرض تعريفي أمام لجنة التحكيم الدولية، مستعرضًا قصة تأثير المنصة، قبل أن يستلم الجائزة، مما يعكس الدور الريادي لبوديو في دعم وتمكين الأصوات العربية عبر التقنيات الحديثة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال حسين أيوب:

"هذا الفوز يعكس روح الابتكار والصمود التي يتميز بها لبنان. نجاح بوديو دليل على قدرة الشباب اللبناني على إحداث أثر حقيقي في مستقبل الابتكار الرقمي الشامل."

إن فوز بوديو لا يسلط الضوء فقط على قوة الإبداع اللبناني، بل يعزز أيضًا صورة لبنان كدولة قادرة على الريادة في المبادرات الرقمية المؤثرة عالميًا.

وخلال الجلسات الرؤيوية استعرض الاستاذ ربيع بعلبكي دور لبنان في تبني مبدأ حق التربية على الابتكار للجميع وأهمية دعم ريادة الاعمال من خلال تعزيز ذهنية الابتكار مدى الحياة ، وقد طرح بعلبكي استضافة و إقامة القمة العالمية العام القادم في لبنان والتي لاقت ترحيب من مجلس إدارة قمة الجائزة العالمية WSA لما تكن من تقدير للانسان المميز الذي أطلقها في لبنان وهو المرحوم السيد غابي الديك وذلك منذ تسعة سنوات مضت ،

وجائزة القمة العالمية WSA تعتبر اهم جائزة عالمية في صناعة المحتوى الذي يترك بصمة مجتمعية وكان العنوان لهذا العام الديمقراطية الرقمية واللتي سعت القمة إلى تكريسها لاهميتها في إشراك المواطنين في الحوكمة الرشيدة