نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ورشة عمل بعنوان: «لبنان نحو الزراعة الذكية – تسخير الذكاء الاصطناعي للنمو والاستدامة»، ركّزت على سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الزراعي وتحقيق أمن غذائي مستدام.

سلّطت الورشة الضوء على الدور الجوهري للزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في لبنان، وشكّلت منصة حوارية جمعت خبراء دوليين، مستشارين رفيعي المستوى، وفِرقاً تقنية من الوزارتين، لمناقشة الإمكانات التي توفّرها التقنيات الرقمية في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الجلسات مواضيع عملية عدة، من بينها أنظمة الري الذكي، رصد المحاصيل والتربة باستخدام الذكاء الاصطناعي، منصات رقمية للخدمات الزراعية، أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الآفات والتغير المناخي، وحلول تعتمد على البيانات لتحسين سلاسل الإمداد والتصدير.

كما تم التأكيد على أهمية ربط هذه التطبيقات بالبنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، وهي مبادرة تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتيح بناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة للعمل الزراعي، وتُسهم في تسهيل تطوير خدمات ذكية في مجالات سلامة الغذاء، التجارة الزراعية، والتنمية الريفية.

في كلمته خلال الورشة، أشار وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، إلى أنّ "الزراعة لم تعد مجرد قطاع إنتاجي تقليدي، بل أصبحت محوراً استراتيجياً للأمن والاستدامة الوطنية. إدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يُعدّ تحوّلاً في أساليب الحوكمة وإدارة الموارد، ويفتح الباب أمام بناء اقتصاد زراعي تنافسي وحديث."

من جهته، شدّد وزير الزراعة، نزار هاني، على أن "الاستراتيجية الزراعية اللبنانية تضع في أولوياتها تأمين الغذاء، وتشجيع الممارسات المستدامة، وتعزيز حضور لبنان في الأسواق الإقليمية. ومن خلال تبنّي الحلول الذكية، يمكن للقطاع الزراعي أن يحقق إنتاجية أعلى، ويستهلك الموارد بكفاءة، ويتكامل مع الأسواق الدولية."

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات التحوّل الرقمي التي تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الوزارات المعنية، بهدف تحويل الزراعة إلى رافعة اقتصادية وطنية تعتمد على الابتكار، وتُسهم في ترسيخ الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية.