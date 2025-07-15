«على الطريقة اللبنانية»، دَهَمَ انقطاعُ التيار الكهربائي الاجتماع الذي كان يعقده النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في بيروت، الإثنين.

في سياق متصل، كشف مصدر حكومي لبناني لـ«الراي» أن اللقاءات التي عقدت مع اليوسف جاءت «في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، والتشديد على أن لبنان دخل مرحلة جديدة تحظى باحتضانٍ ومواكبة عربية».

وإذ أكد المصدر أنه كان هناك «حرص كويتي على مواصلة تقديم الدعم للبنان وتعزيزه وتوفير المساعدات»، لفت إلى «أن وزير الطاقة اللبناني (جو صدي) طلب مساعدة في تأمين الفيول»، من أجل استخدام هذا المشتق النفطي الثقيل كوقود لمحطات الكهرباء.

المصدر: الراي الكويتية