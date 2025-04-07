حين يُذكر لبنان، يتبادر إلى الذهن صورة البلد الصغير الذي لطالما اشتهر بصادراته من الحمضيات، النبيذ، والتفاح، أو حتى بتصدير الكفاءات إلى مختلف أنحاء العالم. لكن، هل كنتم تعلمون أن أحد أكثر المنتجات التي يصدّرها لبنان هو اللؤلؤ والأحجار الكريمة؟ قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكنه حقيقة موثّقة بالأرقام.

رغم أنّ لبنان لا يُنتج اللؤلؤ ولا يستخرج الألماس، إلا أنّه يحتلّ الصدارة في تصدير المجوهرات، حيث تشكّل هذه الصناعة نحو ثلث إجمالي الصادرات. هنا، يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ "الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات تتصدّر لائحة صادرات لبنان".

ويُضيف أبو حيدر: "تُعدّ نسب تصدير المجوهرات والأحجار الكريمة في لبنان من الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. ففي عام 2020 صدّر لبنان ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 وصل الرقم إلى مليار و17 مليون دولار، وفي عام 2022 بلغ 752 مليون دولار، أمّا في 2024 فتراجع الرقم إلى 572 مليون دولار نظراً للحرب التي شهدها لبنان". إلا أنّ الأرقام ورغم تراجعها بقيت في الصدارة، كيف ذلك؟

ببساطة، يعتمد السوق اللبناني على استيراد الذهب والأحجار الكريمة بصورتها الخام، ثم يتم تصنيفها وصقلها وتصميمها بأيدي صائغين لبنانيين ماهرين قبل أن تُصدَّر إلى الخارج، لتصل إلى الأسواق العالمية بحرفيّة تضاهي أعرق دور المجوهرات في العالم.

في هذا السياق، يشرح أبو حيدر: "لدينا مواهب كبيرة ومهارة في هذا الخصوص رغم أنّنا لا نملك هذه الأمور، فلبنان يستورد هذه المواد الخام من الخارج ويقوم بإعادة تصديرها بعد معالجتها وتصميمها". ويرى أنّه على لبنان أن يستفيد من خبرة مصممي المجوهرات المحليين ولذلك يجب التركيز على تطوير هذه المهارات الحرفية ودعم العلامات التجارية اللبنانية كي تصل إلى العالمية والترويج للمنتجات اللبنانية. فهذا الأمر يدخل العملة الصعبة إلى البلد وينعش الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويزيد من الصادرات اللبنانية إلى الخارج ويسوّق العلامة التجارية للبنان.

قد نعتقد أن صادرات لبنان تقتصر على المنتجات الزراعية، لكن الأرقام تروي حكاية مختلفة تماماً. وبينما يواصل قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات تصدّره، يثبت أن اللبنانيين هم جوهرة بلدهم الحقيقية.

لارا أبي رافع - موقع mtv