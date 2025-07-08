المركزية- في انتظار الرد الاميركي على الجواب اللبناني الذي تسلّمه أمس الموفد الرئاسي الاميركي توم براك، غرقت الساحة المحلية في سيل من التحليلات للمواقف التي أطلقها الدبلوماسيُ الاميركي أمس من قصر بعبدا. فبينما أبدى الثنائي الشيعي ارتياحه لكلام برّاك ولمضمون الورقة اللبنانية، مع بقاء حزب الله حذرا خشية أي "غدر" أميركي جديد، كما حصل ابان المفاوضات النووية الاخيرة وايضا خلال "حرب الاسناد"، توقّف الفريق الآخر في البلاد، عند ضرورة مضي لبنان الرسمي قدما في عملية حصر السلاح بيد الدولة وإلا سيفوتنا قطار التغيير، كما قال برّاك نفسه. وبين التفسيرين، يبدو أن الاكيد هو ان بيروت، نجحت في الظاهر، في "شراء وقت إضافي" من الولايات المتحدة، حتى تجد الأسلوب الافضل للشروع في مسار جمع السلاح غير الشرعي، أو في انتظار تغيّرات اقليمية ما...

ثناء على دور الجيش: اليوم، واصل برّاك جولته في لبنان، حيث زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ووفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة. ايضا، أفيد ان برّاك زار منطقة جنوب الليطاني وأثنى على دور الجيش اللبناني في المنطقة.

كفى ووفى: ليس بعيدا، وفي اطار التباحث في نتائج لقاءات براك الرئاسية أمس، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية ونتائج زيارة الموفد برّاك. وفي موقف يدل على تبني سلام لما قاله بري امس لناحية اشادته بدبلوماسية برّاك واعلانه ان "كان هناك حرص كبير على مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب حزب الله"، قال سلام رداً على سؤال حول تقييمه لنتائج زيارة الموفد الاميركي "الرئيس بري امس كفى ووفى والجو منيح".

جمع السلاح مطلب لبناني: من جانبه، استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، ليل أمس، في دارتهما في معراب، الموفد برّاك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية واثنان من مساعديه. و تناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد جعجع أن مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينياً كان أم لبنانياً، من قبل الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان. وشدد على أنه من دون حل جميع التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان.

السلاح غير مطروح: في المقابل، تطرّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الى زيارة برّاك إلى لبنان، مؤكداً "موقف "حزب الله" من التدخل الأميركي في لبنان"، قائلاً "نحن لا نعتبر أن "الأميركي وسيطاً بل شريكا، لا سيما بالتجربة المتعلقة بالقرار 1701". واكد في حديث الى إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" عكس ما تقول الولايات المتحدة أنه مشكلة لبنانية، فهو كان حلا وضماناً للبنان"، مضيفاً "نحن لسنا مشكلة داخلية بل الولايات المتحدة وإسرائيل هما أساس المشاكل في العالم والمنطقة"، مشيراً إلى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة عبرا بشكل واضح انسجاما مع البيان الوزاري الذي حاول البعض أن يحمّله ما ليس فيه". وقال إن "موضوع السلاح ليس مطروحا إطلاقا، وهو فقط مطروح لدى بعض اللبنانيين في خيالهم وأوهامهم"، موضحاً أن "نص الـ 1701 يتحدّث عن إجراء جنوب الليطاني و"حزب الله" ملتزم بكل مندرجاته، لكن من انقلب وخرق ولم يُبق شيئا هو الإسرائيلي". ولفت حمادة في هذا السياق، إلى "أسئلة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنصل الكامل للأميركي من أداء الإسرائيلي وخرق 1701"، معتبراً ان "هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات".

إجتماع انتخابي: على صعيد آخر، وبينما مصير الانتخابات النيابية المقبلة ضبابي في ظل الشرخ القائم حول اقتراع المغتربين، عُقد في وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر اليوم، الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وجرى خلال الإجتماع استكمال البحث في البنود المتعلقة بالقانون الانتخابي، بما يعزز الشفافية، ويضمن عدالة التمثيل وسلامة العملية الانتخابية.

الراعي في القصر: الى ذلك، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبرص غدا، ويتوجه بعدها الى البحرين في زيارة لم يحدد موعدها بعد، على ان يكون في الجزائر في الـ29 من تموز الجاري. اما اليوم، فاستقبل في قصر بعبدا، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وقبله، التقى شركة resources investment الإماراتية، التي تعنى بالاستثمار والتطوير برئاسة محمد الضاهري الذي عرض لرئيس الجمهورية ما تقوم به الشركة المتخصصة في اقتصاديات الشركات النامية، والتي تتولى تنفيذ عدد من المشاريع بتوجيه من القيادة الاماراتية، لاسيما لجهة تفعيل الاستثمارات. وأشار الى ان الشركة تتولى تهيئة البنى الأساسية للاستثمار في مسائل حيوية مثل الطاقة والقطاع المصرفي، لافتا الى قدرة الشركة على التنفيذ السريع وإيجاد حلول موقتة ودائمة للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان. وشكر الرئيس عون الضاهر على الاهتمام الذي ابداه مع الوفد المرافق للاستثمار في لبنان، منوهاً بمواقف رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي اعرب عن دعمه للبنان وارسل بعثة خاصة للاطلاع على حاجاته. ولفت الى ان مسألة الطاقة الكهربائية أساسية بالنسبة للبنان، إضافة الى القطاع الصحي، خصوصا في الجنوب، الذي أصيبت فيه المراكز الصحية والاستشفائية باضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. ودعا الرئيس عون الضاهري للبحث مع الوزارات المعنية في المجالات التي يمكن التعاون فيها وفق الأولويات التي حددتها الحكومة.

اغتيال: ميدانيا، ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه بلدة الضهيرة الحدودية. الى ذلك، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": خلال ساعتيْن: جيش الدفاع يقضي على قائد في قوة الرضوان وعلى عنصر آخر من حزب الله الارهابي. هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة دير كيفا في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي عبد الحسن حيدر قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي. لقد دفع الإرهابي بمخططات إرهابية عديدة ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع ومن بينها خطة احتلال الجليل. على مدار الأشهر الأخيرة تورط في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية ارهابية لحزب الله في جنوب لبنان حيث شكلت أنشطة حيدر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. بعد ساعتين هاجم جيش الدفاع في قرية بيت ليف في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الارهابي.