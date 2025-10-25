هل حقاً بات اللبنانيون بكل طوائفهم ينتظرون متى سيعود العدوان الإسرائيلي على بلدهم؟

هل حقاً أنّ رؤساءنا وحكومتنا ينتظرون معنا بداية هذا العدوان؟

هل حقا أنّ كل الدول الشقيقة والصديقة شرقاً وغرباً حذرتنا من هذا العدوان؟

لا نريد أن نصدق أننا جميعاً وتحديداً المسؤولين في لبنان قد استسلمنا واستسلموا لفكرة أنّ العدوان الإسرائيلي الجديد بات قدراً لا مفرّ منه.

لا نريد أن نصدق أننا غير قادرين على فعل شيء لتجنّب هذا العدوان.

لا نريد أن نصدق ان دولتا عاجزة عن انقاذنا وانقاذ مستقبل أولادنا وانقاذ ممتلكاتنا وأرزاقنا وأرواحنا من هذا العدوان.

لا نريد أن نصدق أنه مكتوب علينا أن نقتات عدواناً بعد عدوان. مخيف هو الانتظار فكيف إن كان انتظاراً لحرب أو لموت أو لمأساة يؤكد الجميع أنها ستحل علينا في قابل الايام.

إنّ المنظومة السياسية مطالبة أن تصنع المعجزات، وأن تفعل المستحيل وليس الاستسلام. نحن شعب يستحق الحياة، نحبها، نعشقها، نسعى إليها عند صبيحة كل يوم ونهاية كل مساء. نحن لا نريد الحرب ولا نسعى إليها، ولن نقبل أن يقال لنا إنها واقعة عليكم شاء من شاء وأبى من أبى لأنها قدركم يا من تقطنون في لبنان.



البروفيسور إيلي الزير