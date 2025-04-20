قللت مصادر سياسية متابعة في حديث لـ "نداء الوطن" من أهمية تصريحات أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وغيره، ووصفتها بأنّها "مجرّد زوبعة في فنجان، الهدف منها شدّ عصب جمهور الحزب وبيئته الخارجة من حرب مدمّرة قضت على الحجر والبشر".

وأضافت المصادر أنّ "المجتمع الدولي واضح في الرسائل التي ينقلها إلى لبنان ومفادها بألا مساعدات ولا أموال لإعادة الإعمار قبل نزع السلاح، حتى أنّ نائبة الموفد الاميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس، كانت حازمة في زيارتها الأخيرة حين أبلغت القيادات اللبنانية بضرورة انتهاز الفرصة الأخيرة الممنوحة للبنان".

وبالتالي تشير المصادر السياسية إلى أنّ "الحزب يحاول أن يلعب ورقته الأخيرة لعلّه يحسّن شروط التفاوض على سلاحه، أو أنّه يراوغ بانتظار نتائج المحادثات الإيرانية – الأميركية، ولكن في كل الحالات، مسار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية انطلق، وإذا واصل الحزب نبرته التصعيدية وتمسّكه بالسلاح، سيتحمّل مسؤولية عودة الحرب مجدّداً، لذا المطلوب منه عدم عرقلة مسار بناء الدولة".