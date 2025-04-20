وسط التوتر المتصاعد والمستمر بين الدول الأوروبية لاسيما فرنسا وبريطانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى، أطل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتصريحات جديدة منتقدا

فقد رأى أن عزم الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا "يعبر عن أسلوبه في التعالي، معتبرا أنه لا حاجة لإجراء مفاوضات مع بلاده في هذه الحالة.

كما اعتبر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزعيم جزب العمال البريطاني، سايروس ستارمر، والمستشار المقبل لألمانيا، فريدريش ميرتس، "يرددون شعارات عدائية ويهددون موسكو لكن هذا لا يعكس موقف شعوب بلدانهم"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

كذلك أردف قائلا: "يبدو أن تحالف الراغبين يشعر بالتعالي والفوقية، دون الاستماع للآخرين وتجاهل آرائهم بشكل عام."

ورأى أن "هذا التصرف مرتبط بعودة الأفكار والعادات والأعراف النازية"، لكنه حذر من التحدث مع موسكو بهذه اللغة.

"أعصابنا قوية وهادئة"

كما أضاف أن الرئيس الفرنسي، وستارمر، و ميرتس أطلقوا شعارات معادية تهدد روسيا".

لكنه شدد على أن أعصاب "الروس قوية وهادئة. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة أن البلاد مستعدة لمناقشة أي قضايا. وأردف: نتوقع من أولئك الذين سيخاطبوننا حتماً اللباقة الأساسية".

اجتماع باريس

يذكر أن دول "تحالف الراغبين" كانت عقدت اجتماعاً، في باريس يوم 27 مارس الفائت، ناقش خلاله ممثلو نحو 30 دولة الضمانات الأمنية المحتملة لكييف بعد انتهاء الصراع الأوكراني.

وكان أحد المواضيع الرئيسية هو النشر المحتمل لقوات أجنبية على أراضي أوكرانيا. بينما لم تشارك الولايات المتحدة في هذا الاجتماع.

"قوات رادعة"

وفي أعقاب قمة باريس، قال ماكرون إن عدداً من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات رادعة" إلى أوكرانيا، مؤكداً أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية

كما أشار إلى أن "قوات الردع" لن تكون قوات لحفظ السلام وإنما "لاحتواء روسيا"، وستنشر في مواقع استراتيجية تم تحديدها مسبقاً مع كييف.

علما أن موسكو تعتبر أي نشر لقوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية توسيعا للحرب، وتهديدا لأمنها القومي والاسراتيجي.