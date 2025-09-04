أثارت حادثة صادمة في الدوري الكولومبي جدلاً واسعاً بعدما تعرضت الحكمة فانيسا سيبايوس لاعتداء من لاعب ريال أليانزا خافيير بوليفار خلال مواجهة فريقه أمام ديبورتيفو كويكي.

الحادثة وقعت في الدقيقة 66، حين رفعت سيبايوس البطاقة الحمراء في وجه بوليفار، الذي كان على مقاعد البدلاء، ليتوجه نحوها غاضباً، قبل أن يفاجئ الجميع بصفعها على وجهها.

المشهد أثار فوضى داخل الملعب، إذ حاولت الحكمة الرد على اللاعب بركلة، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين للفصل بين الطرفين. وزاد التوتر بعدما قام أحد حراس المرمى بدفع بوليفار بعيداً، فيما انتشر مقطع الفيديو بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطلقاً موجة من الإدانة الواسعة ضد اللاعب.

وبينما اشتعلت الانتقادات ضده، خرج بوليفار ببيان اعتذار على حسابه في “إنستغرام”، حاول من خلاله تبرير ما حدث. وقال: “أعترف أن سلوكي كان غير محترم وغير لائق. عندما حاولت بتهور أخذ الصافرة من فم الحكمة، تصرفت بشكل خاطئ وبعثت برسالة سلبية لا يجب أن تحدث أبداً.”

وأضاف اللاعب موضحاً: “لم يكن هناك أي اعتداء جسدي متعمد، لكني أتفهم أن تصرفي كان مسيئاً ويتناقض مع قيم كرة القدم. أقدم اعتذاري للحكمة، لعائلتها، ولكل النساء وكل من تأثر بما حدث.”

واختتم بوليفار رسالته برسالة ندم واضحة، قائلاً: “أرفض بشدة أي شكل من أشكال العنف، وخصوصاً ضد المرأة. النساء يستحقن كل الاحترام والتقدير، والتزامي أن أعمل على تطوير نفسي كي لا أكرر ما يمس كرامة أي إنسان.”

https://twitter.com/i/status/1962530897229484335