بات ماكس دومان، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، يمثل تهديدا لرقمين قياسيين حققهما لامين يامال نجم برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن لاعب برشلونة أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبية بعمر 16 عاما و83 يوما حينما لعب أمام بورتو البرتغالي في تشرين الأول عام 2023، كما أنه أصغر لاعب يشارك في مباراة بمرحلة خروج المغلوب حينما لعب أمام نابولي الإيطالي بعمر 16 عاما و223 يوما.

وأضافت أن اللاعب الإنجليزي ولد يوم 31 كانون الأول عام 2009 ويلعب في الفريق الأول لأرسنال لكنه لم يتمكن من المشاركة في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى سوى هذا العام بسبب قواعد المسابقة.