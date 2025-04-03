أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على دول عدّة حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند، ردود فعل عالمية، انتقدت القرار، وحذرت من مخاطره.

فكيف تفاعلت دول العالم مع رسوم ترامب الجمركية؟

اعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ قرار واشنطن مثال نموذجي على التنمر الأحادي، وبكين ستتخذ إجراءات مضادة.

فيما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنّ الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة "ضربة قوية للأعمال والمستهلكين في جميع أنحاء العالم"، مضيفة: "مستعدون للتفاوض ونحضر إجراءات مضادة".

أمّا الحكومة البرازيلية، فاعتبرت أنّ "الرسوم تعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية، ونتعهد بحماية صناعيينا".

من جهته، قال رئيس وزراء كندا: "سنرد بإجراءات مضادة على الرسوم الأميركية"، أما وزارة التجارة البريطانية، فقال: "المملكة المتحدة ستواصل السعي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة".

القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية وجه باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة ردا على الرسوم، ووصف الوضع بأنه "بالغ الخطورة".

واعتبرت الحكومة اليابانية أنّ "الخطوة الأميركية مؤسفة، وأبلغنا واشنطن رسميا بموقفنا، ونطالب بشدة بمراجعة الرسوم".

وشددت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني على أنّ "فرض الرسوم الجمركية هو إجراء خاطئ لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة أو أوروبا".

ورأى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنّ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب تعتبر "موتًا لليبرالية الجديدة".

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم أن المكسيك لا تخطط لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة.

وكشفت في مؤتمر صحفي عن أن المكسيك ستعلن “عن برنامج شامل، وليس فرض رسوم جمركية بالمثل”.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ "رسوم ترامب غير مبرّرة بتاتا ومن شأنها أن تغيّر علاقة بلاده بالولايات المتّحدة".

وبعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10 بالمئة، قال ألبانيزي إنّ "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنّها غير مبررة بتاتا"، مشدّدا على أنّ هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأوستراليين لهذه العلاقة".