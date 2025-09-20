يواجه نادي ليفربول حملة انتقادات واسعة من جماهير كرة القدم بسبب أسلوب تحقيقه الانتصارات منذ بداية الموسم.

وحقق الفريق خمسة انتصارات متتالية جميعها جاءت في الدقائق الأخيرة من المباريات مما دفع المتابعين لوصفه بـ”الفريق المحظوظ” في مباراة ليفربول وبورنموث سجل فيديريكو كييزا هدف الفوز في الدقيقة 88 وأضاف بعدها محمد صلاح الهدف الرابع وفي مواجهة نيوكاسل سجل المراهق ريو غوموها الهدف القاتل في الدقيقة 100 أي بعد عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي.

أما في مباراة ليفربول وأرسنال سجل دومينيك سوبوسلاي هدف الفوز في الدقيقة 83 وفي مواجهة بيرنلي سجل محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 95 فيما سجل فيرجل فان دايك هدف الفوز في الدقيقة 92 ضد أتلتيكو مدريد.

وقد أعرب اللاعب السابق بول ميرسون لقناة سكاي سبورتس عن اعتقاده أن مستوى ليفربول يوازي أندية منتصف الترتيب وأن الفريق لا يستحق الصدارة لأنه تم منحه ست نقاط كهدية بينما وصف الإعلامي إيان بول جوي الفريق بأنه مبالغ في تقييمه وليس بالجودة التي تعكسها النتائج.

كما انفجر عدد كبير من المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي بالغضب واصفين ليفربول بأنه الأكثر حظا عبر التاريخ.