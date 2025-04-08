أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 3 حزيران، وذلك عقب عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، بحسب "فرانس برس".

وقال رئيس الوزراء هان دوك سو اليوم، إن الحكومة أجرت "مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية".

أضاف أن النقاشات تناولت "ضرورة ضمان عملية انتخابية سلسة وإتاحة الوقت الكافي للأحزاب السياسية للتحضير".

وتابع أنه نتيجة لذلك، قررت الحكومة "تحديد 3 حزيران، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية الـ21 في كوريا الجنوبية"، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل التصويت.