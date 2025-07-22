استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي نقيب أطباء لبنان الياس شلالا برفقة الدكتور بسام عليق، وتم خلال اللقاء "البحث في العلاقة التاريخية والمتينة التي تربط الضمان الاجتماعي بنقابة الأطباء، حيث ساد الاجتماع جوٌّ من التعاون والتجاوب الإيجابي أبدته إدارة الصندوق، مشكّلاً بارقة أمل نحو تحقيق إصلاحات مهمّة طال انتظارها، تضمن كرامة الأطباء واستمرارية رسالتهم الإنسانيّة" وفق بيان صادر مكتب كركي.

أضاف البيان: "في هذا السياق، طرح النقيب عدداً من المواضيع التي تهمّ الأطباء والقطاع الصحي، وأبدى كركي انفتاحاً كبيراً إزاءها، مؤكّداً استعداده لإجراء الدراسات ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها. ومن أبرز النقاط التي تم التوافق عليها:

فصل أتعاب الأطباء: بحيث يتم اعتماد الأتعاب الفردية لكل طبيب وعدم دمجها تحت عنوان "اللجنة الطبية" كما هو معمول به حالياً في الصندوق.

اعتماد الطابع المالي على المعاملات الاستشفائية، ما يتيح توجيه إيراداتها لتغذية صندوق تقاعد الأطباء.

تقسيط الاشتراكات والإعفاء من الغرامات لكل الجهات المتعاملة مع الصندوق، بما في ذلك المستشفيات والأطباء، وقد أكد د. كركي أن الإدارة أحالت مشروع قانون إلى وزير العمل بهذا الشأن وهو قيد المتابعة.

رفع أتعاب الأطباء المرتبطة بجلسات علاج مرضى غسل الكلى كي تتطابق مع الأجور المعتمدة في وزارة الصحة العامة، وبما يعكس الكلفة الفعلية للعلاج.

كما تمنّى شلالا على إدارة الضمان درس إمكانية تخفيض الاشتراكات المفروضة على الأطباء، ولو لفترة مؤقتة، في سياق دعم هذا القطاع الحيوي، ولاسيّما الأطبّاء في المناطق النائيّة.

من جهته، تمنّى كركي من نقيب الأطباء العمل احترام تعرفات الضمان والطلب إلى الأطباء عدم تقاضي أيّ فروقات ماليّة غير مبرّرة من المضمونين.

وفي ختام هذا اللقاء البنّاء، أكّد الطرفان على ضرورة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء، قائمة على الحوار والانفتاح والحرص المشترك على مصلحة المريض والطبيب معاً، وتُرسي أسس شراكة عادلة تُعيد الثقة إلى منظومة الصحة في لبنان".