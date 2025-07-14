المركزية - تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء بعلبك، يرافقها مستشارها الإعلامي البير شمعون وفريق من الوزارة.

المحطة الأولى كانت في مركز متوسطة سليم حيدر الرسمية في بلدة بدنايل، وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، رئيس المركز الدكتور الياس الهاشم، ومديرة المدرسة فاطمة الرمح.

وخلال الجولة في غرف المركز، والاستعلام من الطلاب عن تقييمهم لمستوى المسابقات والاستماع إلى ملاحظاتهم، أشارت إلى أنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات بأن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية التعلمية اولوية بالنسبة إلى اللبنانيين".

وقالت بعد الجولة: "الطلاب هنا نشيطون جدا وكان لديهم الكثير ليخبروني به، وكما ذكرت بالجولات في المناطق الأخرى، بشكل عام هناك الكثير من الإرتياح، وسمعت أن الإمتحانات أحسن مما توقعوا، كان واضحا التشنج في البداية، والشائعات أن الامتحانات ستكون قاسية، ولكن هي ليست قاسية عليهم، وما رأيته أنها كانت أجواء طبيعية والطلاب مرتاحين، وأكيد استفهموا مني كيف سيكون التصحيح واخبرتهم أننا سنكمل بنفس الطريقة العادلة".

وتابعت: "بالتأكيد أنا سأستغل الفرصة لأشكر الأساتذة والهيئة التعليمية وكل الموجودين في كل مدرسة، وخصوصا في منطقة بعلبك الهرمل لأنني أعرف أن الظروف كانت قاسية على الجميع ولا تزال، وهم يثبتون للجميع ما معنى الصمود والوقوف أمام المصاعب، ونبرهن أن لا شيء يركعنا".

وأضافت: "في الوزارة يوجد فريق عمل كبير يتابع لحظة بلحظة، وعندما تصلنا رسالة من الطلاب أو الأهالي نرسلها لهم، وهناك من يتابع على الخط الساخن ويتلقى الملاحظات التي تصل إلى اللجان التي تضع المسابقات، وإلى اللجان التي بدأت بالتصحيح".

وختمت كرامي: "العملية تسير بأفضل طريقة ممكنة، وكما تعرفون هذه ليست ماكينة لا نقدر أن نجعلها مناسبة تماما. الإمتحانات الرسمية ليست موضوعة لصف معين ولا لمدرسة معينة، بل لكل البلد، لأجل ذلك أكيد يوجد تفاوت في كيفية التفاعل مع تلك الأسئلة، ولكن النقاط والملاحظات التي أعطيت وصلت، وستكون مسجلة وسنأخذها بعين الإعتبار".

الامتحانات المهنية: وانتقلت الوزيرة كرامي إلى مركز معهد بدنايل الفني، وتفقدت سير الامتحانات، وكان في استقبالها رئيس الدائرة الإقليمية للتعليم المهني في بعلبك-الهرمل عبد الغني الديراني، ورئيس المركز وليد حمود.

ووجهت الوزيرة كرامي التحية لكل جهاز مديرية التعليم المهني على جهوده، وقالت: "أنا رأيت من وراء الكواليس حجم المجهود الذي يتطلبه الاستعداد لهذه الإمتحانات من قبل رؤساء المراكز ومدراء المعاهد هنا في منطقة بعلبك، وأيضا أريد أن أوجه الشكر الخاص للأساتذة الذين هم على رأس القائمة، ويعملون بظروف صعبة جدا وقاسية على الجميع".

وأردفت: "أصريت أن يكون لنا وقفات في المعاهد المهنية، لأننا نعلم جميعا بأن التعليم المهني هو الحجر الأساس للنهوض بأي مجتمع وتنميته".

وتابعت: "نحن الآن نسير بإذن الله نحو التعافي، وخاصة في القطاع التربوي، ونعمل جاهدين لاستعادة مكانتنا المتميزة. نحن الآن نثبت مقدار قدرتنا على الصمود، ونأمل أن نعود إلى تميزنا".

وأشارت كرامي إلى "خطة استراتيجية اعدتها المديرية، ونحن نعمل مع جهات مانحة تعي أهمية تعزيز التعليم المهني، وهذه الجهات سوف تقف معنا في هذا المسار . البلد مر بظروف قاسية جدا، وكنا نتعاطى لفترة طويلة مع الأزمات المستجدة، وليس تعاطي تطوير وتحسين، لذلك يوجد أمور تأخرنا فيها، ينبغي علينا معالجتها، لا سيما ما يتعلق بتناغم مسارات التعليم العام مع المسار المهني".

زحلة: كما تفقدت وزيرة التربية متوسطة حوش الأمراء زحلة ضمن جولة لها اليوم في محافظة بعلبك الهرمل ومحافظة البقاع، واطلعت على حسن سير الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، رافقها في الجولة المستشار الإعلامي البير شمعون وفريق من الوزارة.

وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية في محافظة البقاع يوسف البريدي رئيس المركز بسام شكر ومديرة المدرسة ميشلين الخوري.

وخلال الجولة في غرف المركز، استمعت كرامي الى هواجس الطلاب الذين نقلوا إليها بعض الملاحظات حول مواجهتهم صعوبة في بعض مواد الامتحانات وعن ضيق الوقت في مواد اخرى.

وقد لمست كرامي ارتياحًا عاما لدى الطلاب وقالت: "استفهموا مني كيف سيكون التصحيح واخبرتهم أننا سنكمل بنفس الطريقة العادلة، ورغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات بأن التحديات لا توقفنا، وان الإصرار موجود".

وتابعت: "الجو العام مرتاح، وأغلب الاستفسارات من الطلاب كانت حول المواد الاختيارية والتصحيح، حاولت ان اشرح لهم وجهة نظرنا، واعطوني ملاحظات بخصوص المسابقات التي واجهوا صعوبة في حلها، وأخرى عن ضيق الوقت وعدم اكمالها، ووعدتهم بأن هذه الامور ستؤخذ بعين الاعتبار كون هناك آلية متبعة في التصحيح. انا سعيدة بالاجواء واتشكر رئيس المنطقة التربوية وفريق العمل ومدير المركز ومدراء المدارس المستخدمة كمراكز للإمتحانات. هذا العمل هو عمل جماعي لا نستطيع انجاحه من دون التكاتف، ونحن مصممون على تقديم افضل امتحانات ممكنة لطلابنا".

وعلى هامش اللقاء التقت الوزيرة كرامي مديرة ثانوية حوش الأمراء المربية جومانا حايك ورئيس المركز فادي الحلاق.

وأعرب بعض الأساتذة المتعاقدين خلال الجولة عن قلقهم حول الظلم الذي يلحق بهم، وقالت كرامي ان "الهيئة التعليمية كلها مظلومة وانا اعمل على الملفات بقدر استطاعتي لتحسين الظروف".

بعدها انتقلت الوزيرة والوفد المرافق الى ثانوية سعدنايل الرسمية وكان لها جولة داخل الصفوف.