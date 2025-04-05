تصدّر عطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عناوين الصحف عقب نشر الصحفي أوليفييه بومونت، من صحيفة لو باريزيان، كتاب “مأساة الإليزيه”.

وتحدث الكتاب بحسب صحيغة “التلغراف” البريطانية عن أن الرئيس الفرنسي يضع كميات كبيرة من عطر “سوفاج” من ديور ، وينعش نفسه طوال اليوم.

وقال أحد مساعدي الرئيس السابقين، كما ذُكر في الكتاب: “عندما يدخل إيمانويل ماكرون الغرفة، تشعر به، الأمر يبدو وكأن الحاضر (ماكرون) يؤكد سلطته”.

وتابع: “يكفي أن تكون في ردهة الشرف لتعرف ما إذا كان ماكرون قد زار المكان مؤخرا أم لا”.

ويُقال إن الزعيم يحتفظ دائمًا بزجاجة في متناول يده، وخاصةً في أحد أدراج مكتبه.

وكما جعل لويس الرابع عشر عطوره رمزا للسلطة عندما كان يتجول في صالات قصر فرساي، يستخدم إيمانويل ماكرون عطوره كعنصر من عناصر سلطته في قصر الإليزيه، بحسب الكتاب.

يقول الكتاب: “حتى بعد 20 عاما من العيش معا، لا تزال بريجيت زوجة ماكرون تُفاجأ بهذا الأمر”، ويضيف: “هذا لا يمنعها، عندما يسافر أحيانًا إلى الخارج لبضعة أيام، من أن تُدلل نفسها قليلًا: فتُرشّ على نفسها قليلًا من عطر زوجها، لتشعر أن زوجها ليس بعيدا عنها”.