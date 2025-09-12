خطا لبنان خطوة كبيرة نحو حسم مواجهته مع جزيرة باربادوس، في اطار المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس بالتنس، بعدما تقدّم 2-0 على منافسته،، في اليوم الأول من اللقاء بينهما على الملعب الأول لنادي"بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.

ففي المباراة الأولى لفئة الفردي، فاز اللبناني بنجامن حسن (المصنف 196 عالميا) على منافسه داريان كينغ(المصنف 2114 عالميا) 7-6، 1-6، 7-6.

وفي المباراة الثانية وفي فئة الفردي ايضا، فاز اللبناني هادي حبيب(المصنف 171 عالميا) على منافسه كايبو مارشال(غير المصنف) 6-1، 6-3.

وبعد انتهاء مباريات اليوم الأول، قال رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ ،الموجود في القاهرة لمواكبة الفريق اللبناني: "أود تهنئة بنجامن حسن وهادي حبيب على فوزيهما الجمعة وبتنا بحاجة الى انتصار واحد لضمان التأهل.كما أهنئ المدرب الوطني فادي يوسف وباقي افراد البعثة على نتيجتي اليوم الأول ".

وفي برنامج السبت، مباراة في فئة الزوجي ابتداء من الساعة 10.30 صباحا بتوقيت بيروت ثم مباراتي فئة الفردي، علما ان الفائز في ثلاث مباريات من اصل خمس ممكنة يكسب اللقاء بين الدولتين.

وبات لبنان بحاجة الى فوز واحد لضمان حسم اللقاء مع بربادوس والتأهل لخوض اللقاء الحاسم الاقصائي المقبل وفي حال فوزه يتأهل الى المجموعة العالمية الأولى أي مجموعة النخبة في العالم حيث موقع لبنان الطبيعي.