عمد عدد من أصحاب الـ"توك توك" إلى قطع الطريق عند مدخل بعلبك اعتراضا على قرار وزير الداخلية بمنع استخدامها.

وكانت مصادر وزارة الداخلية افادت بأن الوزارة طلبت تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب بواسطة التوك توك، على اعتبار انه لا يمكن اعتباره “وسيلة نقل عمومية”، وذلك بالنظر الى كونه يتم تسجيله كدراجة 3 عجلات ولا يمكن وضع لوحة عمومية عليه.



وفي وقت سابق قطع اصحاب التوك توك والدراجات المُخالفة ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وذلك على خلفية اقامة قوى الأمن الداخلي حواجز أمنية في طرابلس أدّت إلى حجز عدد من الدراجات النارية و”التوك توك”.

