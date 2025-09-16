أظهرت دراسة حديثة أن قطرات جديدة خاصة للعين يمكن أن تحسّن الرؤية القريبة لمرضى طول النظر الشيخوخي، ما يقلل الحاجة لاستخدام نظارات القراءة التقليدية.

أجرى الباحثون دراسة بأثر رجعي شملت 766 مريضا، ووجدوا أن معظم المشاركين استطاعوا قراءة سطرين أو ثلاثة إضافية في اختبار الرؤية المعروف باسم “مخطط جايغر” (يتكون من عدة أسطر مكتوبة بخطوط مختلفة الأحجام، تبدأ من أحرف كبيرة جدا إلى أصغر حجم ممكن يمكن للعين قراءته عن قرب) بعد استخدام القطرات.

وتحتوي القطرات على “بيلوكاربين”، الذي يضيق حدقة العين ويقلّص العضلة الهدبية المسؤولة عن التركيز على مسافات مختلفة، و”ديكلوفيناك” لتخفيف الالتهاب والانزعاج الناتج عادة عن “بيلوكاربين”. ويُستخدم الدواء مرتين يوميا، مع خيار جرعة ثالثة عند الحاجة.

وبعد ساعة واحدة من الاستخدام، شهد المرضى تحسنا متوسطا بلغ 3.45 خط جايغر، واستمر هذا التحسن لمدة تصل إلى عامين، وفقا للدكتورة جيوفانا بينوزا، مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لقصر النظر الشيخوخي في الأرجنتين.

وقالت بينوزا: “لقد أظهرت النتائج تحسنا سريعا ومستداما في الرؤية القريبة، ويمكن أن تقلل هذه القطرات بشكل كبير من الاعتماد على نظارات القراءة. وهذا العلاج لا يهدف إلى استبدال التدخلات الجراحية، بل يوفر بديلا آمنا وفعالا للمرضى الذين يسعون إلى حلول شخصية ومريحة”.

وأضافت أن هذا الخيار الدوائي الجديد يوسّع نطاق رعاية طول النظر الشيخوخي، موفرة للمرضى إمكانية تحسين الرؤية القريبة بدون قيود النظارات التقليدية أو مخاطر الجراحة.

عرضت النتائج في المؤتمر الثالث والأربعين للجمعية الأوروبية لجراحي إعتام عدسة العين وتصحيح البصر.