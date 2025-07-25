كشف الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس الاتصال الهاتفي مع الفنان اللبناني راغب علامة، عقب أزمة قرار استدعاء الأخير إلى التحقيق في واقعة قُبَل المعجبات أخيراً في حفل الساحل الشمالي.

وقال كامل خلال حلوله ضيفاً لدى الإعلامية المصرية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، على شاشة "MBC مصر": "اتصل بي راغب علامة بعد القرار بثلاث أو أربع دقائق، فأقنعته بخطئه".

وأشار إلى تراجع "السوبر ستار" عن اعتذاره: "ثم بعث رسالة صوتية قدّم فيها اعتذاره؛ ولاحقاً، يبدو أن أحداً أقنعه بالعكس".

وأضاف: "الجميع يخطئون، ولا يعيب الإنسان أن يتأسف، ولكن ما حصل ليس مجرّد غلطة، بل واقعة كبيرة شكلها صادم، ولا يمكن التغاضي عنها".

وأوضح: "القضية ليست كما يُروَّج لها على أنها قبلة على الخد أو الذقن، بل رأينا مشهداً فجّاً بكل ما تعنيه الكلمة. الفيديو أظهر تجاوزاً لا يليق بالفنان أو المسرح المصري".

وأعلن كامل موعد الجلسة التي حُددت للتحقيق مع علامة، إذ طلب من الأخير الحضور إلى النقابة في الأول من آب المقبل.

وشدّد على أن قرار النقابة اتُخذ بالإجماع، نافياً أن يكون خطوة فرديّة من قبله.