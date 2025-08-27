أثار خاتم خطوبة تايلور سويفت من نجم كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي ضجة واسعة حول العالم، بعد أن قدّر خبراء قيمته بما يصل إلى مليون دولار، ما يجعله من بين أغلى خواتم الخطوبة في عالم المشاهير، وفقاً لصحيفة "تقارير هوليوود".

أما أعلى تقدير للقيمة فيأتي من صائغ المجوهرات الشهير جورج خليفة المعروف باسم George the Jeweler، الذي يعتقد أن الماسة قد تصل إلى نحو 20 قيراطاً، وتتراوح قيمتها بين 3.5 و5 ملايين دولار، وفقاً لمجلة "بيبول".

والإعلان عن الخطوبة جاء عبر منشور على "إنستغرام" وحصد أكثر من 26 مليون إعجاب خلال 14 ساعة فقط، حيث ظهرت سويفت في صور رومانسية من أجواء الحفل وسط حديقة مليئة بالزهور، وأبرزها لقطة مقرّبة ليدها وهي ترتدي الخاتم الماسي الفاخر.

أشاد خبراء المجوهرات بالخاتم، معتبرين أنه يعكس شخصية سويفت الرومانسية، وقالت ريبيكا سيلفا، المديرة الإبداعية لعلامتي "كويات" و"فريد لايتون": "الخاتم يتميز بشكل ناعم وممدود يتناسب مع أصابعها الطويلة، كما أن طابعه الكلاسيكي والذهب الأصفر يمنحانه دفئاً خاصاً".

ووفق الصحيفة أشار خبراء آخرون إلى أن اختيار الذهب الأصفر سيعزز من عودته كموضة مهيمنة في خواتم الخطوبة مستقبلاً، فيما وصفه خبير المجوهرات في دار "سوذبيز" فرانك إيفريت بأنه "قطعة متناسقة وأنيقة تماماً، تجمع بين الحجم المناسب والطابع الكلاسيكي العتيق".

وأوضحت خبيرة المجوهرات ديبورا فيليبغ، التي قامت بتقييم الخاتم، أنه يبدو مزوّداً بحجر ماس يتراوح وزنه بين 10 و15 قيراطاً، وقالت فيليبغ إن الحجر هو ماس قديم من نوع (Cushion Cut) بدرجة لون D، وهي أعلى درجة على مقياس ألوان الماس، ومن المرجح أن تكون نقاوته VVS1 أو أفضل، وأشارت إلى أن الخاتم مثبت في إطار من الذهب الأصفر بطراز قديم، مع قيمة إجمالية مقدرة بنحو 650 ألف دولار.

وشرحت فيليبغ أن الحجر، لكونه قديماً، من الممكن أن يكون أثقل وذو وزن قيراطي أكبر مقارنةً بحجر حديث بنفس الحجم، وأضافت أن هناك احتمالًا كبيراً أن يكون وزن الحجر 13 قيراطاً، وهو الرقم الذي تحمله سويفت بعناية منذ سنوات، حيث أشارت إليه عشرات المرات في مسيرتها الفنية.

وقد لاحظ المعجبون أن إعلان الخطوبة جاء في اليوم 26 من الشهر (13+13)، و13 يوماً بعد ظهورها القياسي في بودكاست كيلسي "New Heights" الذي جرى في 13 آب.

وأعلنت تايلور سويفت مساء أمس الثلاثاء، خبر خطوبتها من صديقها منذ عامين، ترافيس كيلسي، وذلك عبر منشور تضمن صوراً للثنائي وهما يحتضنان بعضهما في حديقة، بالإضافة إلى لقطة مقربة لخاتم الخطوبة.



