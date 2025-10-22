قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك مباراة واحدة، مما يعني غيابه عن قمة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللجنة رفضت الطعن الذي قدمه النادي الكتالوني لتفادي العقوبة، معتبرة أن النادي "لم يقدم أدلة كافية تثبت أن ما ورد في تقرير الحكم خيل مانزانو غير صحيح".

وكان فليك قد طرد، السبت الماضي، في مباراة جيرونا بعد أن أشهر الحكم بطاقتين صفراوين في وجهه، بسبب احتجاجاته المتكررة.

كما التقطت الكاميرات فليك وهو يقوم بحركتين وصفتا بـ"المسيئتين" بيده، بعد تسجل أراوخو للهدف الثاني الثاني.

ولن يتمكن فليك من الجلوس على دكة البدلاء في "سانتياغو برنابيو" خلال مباراة "الكلاسيكو"، المقررة الأحد المقبل.

لكن برشلونة سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف، على أمل أن تلغى عقوبة الإيقاف، ليسمح لفليك بقيادة "البلوغرانا" ضد غريمهم التقليدي، وفقا "لماركا".

ولكن مسؤولي برشلونة متشائمون من إمكانية حضور فليك المباراة، رغم استئناف العقوبة.

ويعد هذا الطرد الثاني في مسيرة الألماني منذ توليه تدريب برشلونة.

وفي آخر "كلاسيكو"، فاز برشلونة في مايو الماضي على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة 35 من "الليغا".