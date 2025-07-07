جدّد أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، التأكيد على مواقف «حزب الله» السابقة لجهة رفض «الاستسلام» أو ترك السلاح، متحدثاً عن شروط وأولويات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؛ وهي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان ووقف الانتهاكات وتسليم الأسرى إضافة إلى ربطه بإعادة الأعمار، وهدّد بالقول: «مستعدون للمواجهة».

وجاء كلام قاسم خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، عشية وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت، الاثنين، الذي سبق أن سلّم المسؤولين اللبنانيين رسالةً من الإدارة الأميركية طلب فيها التزاماً رسمياً بنزع سلاح «حزب الله» قبل نهاية العام.

وقال قاسم: «نحن أمام مرحلتين متتاليتين: المرحلة الأولى الاتفاق، والمرحلة الثانية تطبيق القرار 1701. موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى. أولاً، يجب على إسرائيل أن تُطبق الاتفاق: أن تنسحب من الأراضي المحتلة، أن تُوقف عدوانها، أن تُوقف طيرانها، أن تُعيد الأسرى، أن يبدأ الإعمار. عندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية، حاضرون لِنناقش الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية، حاضرون لِنرى كيف يكون بلدنا قوياً في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة. نحن حاضرون لكل شيء، ولدينا من المرونة ما يكفي من أجل أن نتراضى، ومن أجل أن نتوافق. لكن، اتركونا وحدنا. نحن نتفق ونُعطي النتيجة، لا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تُهدد بالقتل أو الاستسلام».

وأعلن قاسم باسم «حزب الله» الاستعداد للخيارين، قائلاً: «مستعدّون للسلم وبناء البلد، وبذل أقصى الطاقة والتعاون بما التزمنا به، ومن أجل النهضة والاستقرار. ونحن جزء لا يتجزأ من سلام لبنان، وبناء لبنان، وعزّة لبنان، كما أننا مستعدّون للمواجهة والدفاع. نحن قومٌ لا نُهزم ولا نخضع، نحن قومٌ لن نتخلّى عن بلدنا وأرضنا، لن نتخلّى عن كرامتنا، لن نتخلّى عن حقوقنا، سندافع بلغ ما بلغت هذه التضحيات».

وعن تسليم السلاح، قال قاسم: «لا تطلبوا منّا ترك السلاح، فلا يمكن للمقاومة إلا أن تستمر، ولن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة، مضيفاً: «يقولون لماذا تحتاجون إلى الصواريخ؟ كيف سنواجه إسرائيل وهي تعتدي علينا إذا لم يكن بحوزتنا صواريخ؟».

وشدّد قاسم على رفض «التطبيع» مع إسرائيل، وقال: «لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة للمطبعين».

طمأنة بيئة الحزب

يرى مسؤول الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية»، شارل جبور، أن المعلن يختلف عن الواقع، وبالتالي فإن هذا التصعيد هو لطمأنة بيئة الحزب.

ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أخذنا مواقف قاسم بمعزل عن الخلفيات، فهي تشير إلى رفضه خطة توم براك وتمسكه بسلاحه ومشروعه وإصراره على أدبياته. فقد أشار إلى أنه لا حاجة لاتفاق جديد، أي لخطة براك، ما دام هناك اتفاق قديم، وما لم تلتزم إسرائيل فلن يلتزم الحزب». لكن جبور يوضح أن هذه المقاربة غير صحيحة «لأن الاتفاق ينص بوضوح على تفكيك بنية (حزب الله) العسكرية وإلا بقيت حجة إسرائيل قائمة بمواصلة استهدافه».

ويلفت جبور إلى أن قاسم «أراد أن يصعّد في لهجته ليقول للأميركيين وللمسؤولين اللبنانيين إن ما يسمّى المقاومة مستمرة وإن من حقه الدفاع، لكنه يبقى كلاماً مكرراً ويدور في الحلقة نفسها».

ويبقى السؤال، بحسب جبور، إن كان هذا التصعيد فعلاً لطمأنة بيئته فيما هو يقدم التنازلات، أم أن هناك شيئاً آخر يدور في الكواليس.

ينظر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما»، رياض قهوجي، بتشاؤم لإمكانية تسليم «حزب الله» سلاحه، ويرى أن كلام قاسم كما غيره من المسؤولين في الحزب يدل على المناورة لعدم تسليم السلاح الذي يشكل بالنسبة إلى الحزب أساس وجوده سياسياً وعسكرياً.

ويقول قهوجي، لـ«الشرق الأوسط»: «مواقف قاسم و(حزب الله) تعكس وضع تنظيم فقد أساس وجوده والهالة التي بناها عبر سنوات، خصوصاً مع تلقي رأس المحور – أي إيران – ضربات كبيرة، وبالتالي فإن تخلّيه عن سلاحه يعني أنه أصبح بلا قضية كأي تنظيم لبناني، ما يعني أنه سيخسر مستقبله السياسي أيضاً».

ويلفت قهوجي كذلك إلى أن «الحرس الثوري الإيراني لا يزال يشعر بالتهديد، وهو يضغط على الحزب لعدم تسليم السلاح بانتظار متغيرات قد تحدث في المنطقة»، مضيفاً: «من هنا يبقى رهان (حزب الله) الذي يعمل على سياسة التهويل أمام بيئته والتجييش الطائفي على هذه العوامل كي يبقى مستمراً عسكرياً ويناور لعدم تسليم سلاحه». وأضاف قهوجي أن «(حزب الله) يفضل أن يسلّم سلاحه تحت القصف ليقولوا إنه قاوم حتى آخر لحظة ولا أن يسلم بهذه الطريقة».

كارولين عاكوم - الشرق الاوسط