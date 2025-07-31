

المركزية- أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاشتباكات المسلحة التي اندلعت داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في منطقة الكرخ في بغداد، وأسفرت عن إصابات في صفوف الشرطة الاتحادية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 14 متهماً على خلفية الحادثة، ينتمون إلى اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وقد أُحيلوا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أفادت به قيادة العمليات المشتركة. وأكدت وزارة الداخلية أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون "سيظل أولوية لا تهاون فيها"، مشددة على أن أجهزتها "ماضية في أداء واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام".

على عجل، وفي زيارة لم يعلن عنها، حطّ قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، إسماعيل قاآني، في بغداد، في زيارة استمرت 10 ساعات فقط، التقى خلالها عدداً من قادة "الإطار التنسيقي" وبعض الفصائل المسلحة.

الاجتماع، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" أتى بعد ان شعرت طهران ان ثمة خطرا يتهدد نفوذها في العراق. فقد تم توقيف افراد في الحشد الشعبي (الموالي لايران) بينما السوداني يرفع السقف في الآونة الاخيرة ويتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، كما ويتعهّد بإنهاء مبرّرات الوجود المسلّح خارج الأجهزة الرسمية.

والحال ان هذه الصرامة العراقية الرسمية، برزت بالتزامن مع ازدياد الضغوط الاميركية على بغداد لابعاد نفوذ ايران عن اراضيها عبر أذرعها ومنها الحشد الشعبي و"كتائب حزب الله".. ففي اتصال بين وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو والسوداني الاسبوع الماضي، اعترض الأول على توجه العراق نحو "شرعنة" الحشد، محذرا من تداعيات عدم مسارعة بغداد الى تحصين سيادتها وتعزيزها في وجه ايران والى حصر السلاح بيد الجيش العراقي فقط.

قاآني توجه الى بغداد للتنسيق مع الفصائل ووضع خططٍ لمواجهة اي ميل عراقي للتجاوب مع مطالب واشنطن. فأي اخطار قد تواجه البلاد نتيجة هذا الكباش الإيراني- الأميركي؟ هل يمكن ان تتحرك اميركا او إسرائيل عسكريا ضد الفصائل الموالية لإيران في العراق، كما تفعل ضد حزب الله والحوثيين، اذا بقيت هذه الفصائل مصرة على عدم تسليم السلاح؟