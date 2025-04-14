أشار موقع mtv الى أنّ نسبة الشغور في وظائف الفئة الأولى في وزارة الطاقة والمياه بلغت ٨٥ في المئة، بينما وصلت في الفئة الثانية الى مئة في المئة، ما يعني أنّ أبرز الوظائف في الوزارة يشغلها أشخاصٌ بالإنابة.

على صعيدٍ آخر، تنوي الوزارة تحديد مهلة ستّة أسابيع لإرسال السير الذاتيّة للراغبين بالترشّح الى الهيئة الناظمة، حيث ستطبّق آليّة التعيين بالتنسيق مع وزارة التنمية الإداريّة وتُجرى المقابلات مع المرشّحين من قبل الوزارتين.

وعُلم أنّ الوزير جو الصدّي، الذي يصرّ على اعتماد الشفافيّة في التعيين، يقوم بمساعٍ لتأمين تمويل عمل الهيئة التي يعتبرها المدخل الأساس للنهوض بالقطاع.