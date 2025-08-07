كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع حادثتين منفصلتين في منطقتي القريتين بريف حمص وأريحا بريف إدلب، أثارتا موجة استياء واسعة بين الأهالي، بعد أن اقتحمت مجموعات أمنية تابعة لفصائل إسلامية حفلات زفاف وتدخلت في مجريات الاحتفال.

وفي التفاصيل التي نشرها المرصد، داهمت مجموعة من الأشخاص حفل زفاف في القريتين، مطالبة المدعوين بالتوقف عن التدخين واستخدام النراجيل، ما تسبب بحالة من الدهشة والغضب بين الحضور. أما في مدينة أريحا في إدلب، فقد أقدمت قوى الأمن الداخلي على مداهمة حفل زفاف آخر، وصادرت معدات بحجة أنها “تُزعج الأهالي”.

ويصف الأهالي هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للخصوصية وتدخل غير مبرر في تفاصيل الحياة الاجتماعية، مطالبين بوضع حد لما وصفوه بـ”التضييق الممنهج على الحريات الشخصية”.