أعلن متحدّث باسم الرئيس الأوكراني اليوم السبت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي التقى بنظيره الأميركي دونالد ترامب في روما.

ويشارك الرئيسان في جنازة بابا الفاتيكان الراحل البابا فرنسيس.



وجرى لقاء مقتضب بين زيلينسكي وترامب السبت في روما وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، بعد ساعات على تأكيد الرئيس الأميركي أن كييف وموسكو "قريبتان جدّاً من اتّفاق".

وقال المتحدّث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف في تصريح لصحافيين بينهم مراسل وكالة "فرانس برس"، إن "الاجتماع عقد وانتهى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره، أفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونج بأن الرئيس الأميركي أجرى "نقاشاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأوكراني.

وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد... وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع لاحقاً".