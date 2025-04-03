تمّ نقل أكثر من 300 شخص إلى مستشفيات منطقة كوجالي في تركيا بعد تعرضهم للتسمم نتيجة تناولهم دجاج الشاورما في أحد المحلات التجارية. وقد أُعلن عن حالة حرجة لشخصين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

الحادث وقع مساء أمس في حي جوني بمنطقة كورفيز، حيث بدأ عدد من الأشخاص الذين تناولوا دجاج الشاورما من أحد المحلات في شارع أتاتورك يعانون من أعراض التسمم مثل الغثيان والتقيؤ.

وفي أعقاب الحادث، تم إغلاق المحل المتسبب في التسمم من قبل فرق التفتيش التابعة لبلدية كورفيز بشكل مؤقت. كما قامت مديرية الزراعة والغابات بإجراء فحص للمنتجات وأخذ عينات للتحليل. حالياً، يتم انتظار نتائج الفحوصات، بينما بدأت السلطات التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد المسؤولين عنه.