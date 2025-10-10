أعلنت شركة "ميتا"، الثلاثاء، إصدار تحديث جديد يتيح لمستخدمي تطبيق "فيسبوك" تخصيص إعدادات الخوارزميات، للتحكم في المنشورات والفيديوهات القصيرة التي تظهر لهم أثناء تصفح التطبيق.

وستمنح هذه الميزة المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم، إلى جانب اقتراحات يقدمها الذكاء الاصطناعي.

وستسهل هذه الميزة على مستخدمي "فيسبوك" التعبير عن اهتمامهم، أو عدم اهتمامهم بالمحتوى الظاهر، عبر استخدام خيارات الإعدادات، مما يدفع نظام التوصيات إلى التكيف مع هذا النوع من الملاحظات، وفقا لما جاء في مدونة "ميتا".

كما أضافت الشركة ميزة "الحفظ"، لجمع المقاطع القصيرة، والمنشورات المفضلة في مكان واحد.

وقالت "ميتا"، إن هذه الميزة ستساعد على معالجة شكاوى المستخدمين بشأن المحتوى غير المرغوب فيه.

وتسعى هذه الخوارزمية الجديدة لإعطاء الأولوية للمحتوى الأحدث، وستعرض للمستخدمين 50 بالمئة من المقاطع القصيرة التي تم نشرها في نفس اليوم، وفقا للشركة.

وسيقدم "فيسبوك" أيضا اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المتصفحين على اكتشاف المزيد من المحتوى حول المواضيع التي تهمهم.

وستضيف الشركة في الركن الخاص بالمقاطع القصيرة أيقونات تظهر الأصدقاء الذين سجلوا إعجابا بالمنشور الظاهر على الشاشة، مثل "إنستغرام".

وكانت "ميتا" قد أعلنت، الإثنين، عن إدخالها نفس التعديلات الخوارزمية على منصة "إنستغرام".