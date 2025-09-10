كشف الفنان وكاتب الأغاني الكندي دريك Drake، من خلال الإعلانات الترويجية لألبومه الجديد تقديمه موسيقى مستوحاة من أغنية للسيدة الكبيرة فيروز.

ويصدر دريك ألبومه التاسع خلال الفترة المتبقية من عام 2025 تحت عنوان ICEMAN، وذلك بتعاون بين شركتي OVO Sound و Republic Records، ومن خلال العروض الترويجية التي تم نشرها للألبوم الجديد يبدو أن هناك تسليط ضوء على موسيقى السيدة الأهم فيروز وتحديدا أغنيتها "وحدن" التي كتبها الشاعر طلال حيدر، وأعاد تلحينها الراحل زياد الرحباني، وكانت قصتها تحكي عن 3 شباب يراهم الشاعر حيدر يوميا وهم يدخلون إلى الغابة القريبة من منزله ويلقوا عليه السلام صباح ونهاية اليوم. ويكتشف بعد فترة أن الشباب الثلاثة شاركوا في عملية فدائية عام 1974.

وتقول كلمات الأغنية "وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان... وحدههن بيقطفوا وراق الزمان... بيسكروا الغابي... بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي". وكان الموسيقار زياد الرحباني، ابن فيروز، هو من كشف عن قصة الأغنية.

وكشف موقع Mille عن حقيقة هذا الأمر، بالتأكيد على أن يتتبع إنتاجات OVO سيعرف أنه ليس صعبا أن يلجأ دريك لمقطع موسيقى لأغنية لفيروز، حيث أن نوح شبيب المسؤول في OVO لبناني الأصل. حتى لم يعد غريبا أن يكون هناك ألحان شرقية ضمن الألبومات والموسيقى الغربية.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يستخدم فيها موسيقى عربية في ألبومات غربية، خصوصا لفيرو.

ودريك فنان ومغني راب وممثل كندي بارز، له عدد من الألبومات، وينسب إليه نشر واسع لصوت تورنتو في صناعة الموسيقى منذ أن بدأ موسيقاه قبل 15 عاما بألبوم Thank me Later، ولديه ابن هو أدونيس من الرسامة الفرنسية صوفي بروسو.

ويتوقع أن يكون ألبوم ICE MAN أكثر أعمال دريك شهرة، حيث أنه الألبوم الأول له منذ 2023، حينما أصدر أخر إصدارته الموسيقية For All The Dogs، وكان ألبوما كاملا، بينما في 2024 طرح عمل مصغر بعنوان "100 GIGS EP" وبعض الأغاني المنفردة.مثل What Did I Miss?