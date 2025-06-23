Jun 23, 2025 8:22 PMClock
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فوكس نيوز عن مصادر أميركية: الجيش الأميركي استعد للهجوم الإيراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ

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