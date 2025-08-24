فاز منتخب لبنان لكرة القدم على مضيفه القطري بطل آسيا 0-1، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة الدولي في الدوحة خلف أبوابٍ مغلقة.

وشكّلت هذه المباراة مناسبةً للمدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش لاختبار عناصر جديدة في التشكيلة المنقوصة، اذ كان لاعب الوسط – المهاجم غابريال بيطار قد انضم الى المحترفين الغائبين بعدما تعذّر التحاقه بالمنتخب الذي لم ينضم اليه المدافع قاسم الزين اثر تعرّضه لاصابةٍ قوية في الفكّ خلال التمارين مع فريقه النجمة.

من هنا، شارك الثنائي الوافد حديثاً من أستراليا خضر قدّور ورامي نجارين على طرفَي الملعب الى جانب محمد المصري الذي لعب في الهجوم، لتكون بداية مشوارهم مع منتخب لبنان.

وقدّم الثلاثي المذكور اداءً جيّداً امام منتخبٍ قطري دخل الى اللقاء بخليطٍ من لاعبي الخبرة والعائدين الى صفوف "العنابي" وبعض الوجوه الشابة، وذلك في إطار خطة العمل التي وضعها المدير الفني الاسباني خولن لوبيتيغي للاطلاع على مستوى كل اللاعبين المتاحين للانضمام الى تشكيلته ومنهم من رافقه الى المعسكر الذي أقيم في النمسا الشهر الماضي حيث خاض منتخبه مباراتين وديتين.

وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل في الدقيقة السادسة بعد لعبةٍ ثلاثية بدأت عند احمد خير الدين الذي لعبها امامية الى نجارين فحوّلها الاخير عرضية بيسراه ليتابعها قدّور برأسه خادعاً الحارس مروان شريف بعدما ارتدت الكرة من القائم الايمن الى الشباك.

ودافع اللبنانيون ببسالةٍ عن هدفهم، وبشكلٍ منظّم، وجاروا القطريين في عملية الضغط التي سمحت لهم باسترداد الكرة والاقتراب من منطقة الجزاء، فكانت الفرصة سانحة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، إثر كرة عرضية من حسين زين تابعها قدّور من داخل المنطقة فوق المرمى.

وشهد هذا الشوط تبديلات بالجملة للمدربَين اللذين اختبرا المزيد من اللاعبين، ومنهم من اعتمدهم رادولوفيتش في مراكز مختلفة لاستكشاف مدى مرونتهم في الحلول مكان الغائبين عند الحاجة.

وتعود بعثة منتخب لبنان فجر غدٍ الاثنين الى بيروت على أن تسافر الأسبوع المقبل الى إندونيسيا خلال الوقفة الدولية مطلع شهر أيلول.



مثّل لبنان: الحارس مصطفى مطر، واللاعبون حسين زين (حسن كوراني)، وليد شور، خليل خميس، حسين شرف الدين (علي طنيش)، محمد صفوان، احمد خير الدين، محمد حيدر (جهاد ايوب) خضر قدور (زين فران)، رامي نجارين (حسن سرور) محمد المصري (ماجد عثمان).