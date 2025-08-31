استهلّ منتخب لبنان للذكور تحت الـ ١٦ سنة بكرة السلة مبارياته في مسابقة كأس آسيا التي تقام في مجمّع "بوبانت أوخا سبورت" بمنغوليا بفوز كبير على نظيره الهندي بنتيجة 95-73 وبفارق ٢٢ نقطة في المباراة التي جرت قبل ظهر الاحد ضمن المجموعة الأولى. ونجح منتخب الأرز في توسيع الفارق بشكل كبير في الربع الرابع بعدما دانت له السيطرة.

تشارك في البطولة القارية 16 دولة قُسّمت الى 4 مجموعات كالآتي:

وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات كأس العالم.

وفي ما يلي برنامج مباريات لبنان في الدور الأول بتوقيت بيروت.

- الاثنين 1 ايلول: لبنان والبحرين الساعة 9 صباحاً

- الثلاثاء 2 ايلول: لبنان واستراليا الساعة 6.30 صباحاً

وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعات الأربع بعد انتهاء الدور الأول مباشرة الى الدور ربع النهائي بينما سيخوض المنتخبان الثاني والثالث في كل مجموعة دور الـ16 المؤهل الى الدور ربع النهائي.