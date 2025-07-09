في مباراة مثيرة ومليئة بالحماس، نجح نادي الحكمة في قلب المعادلة وتحقيق فوز ثمين على غريمه التقليدي نادي الرياضي بنتيجة 95-85، في ثالث مواجهات سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، ليُقلّص الفارق في السلسلة إلى 2-1 لصالح الرياضي ويؤكد أنه لا يزال منافساً قوياً على اللقب.

المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري كبير، شهدت أداءً قوياً من جانب لاعبي الحكمة الذين دخلوا المواجهة بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في تجنب الخسارة الثالثة على التوالي. ونجح الفريق الأخضر في السيطرة على مجريات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، مستفيداً من الأداء الجماعي والتألق الفردي لعدد من لاعبيه الذين فرضوا إيقاعهم الهجومي والدفاعي.

في المقابل، حاول الرياضي العودة في أكثر من مناسبة خلال اللقاء، لكنه اصطدم بدفاع منظم وهجمات مرتدة سريعة من الحكمة، إضافة إلى تراجع في الفاعلية الهجومية خلال الدقائق الحاسمة من المباراة.

بهذا الفوز، يُنعش الحكمة آماله في المنافسة على اللقب ويؤجل حسم السلسلة، التي لا تزال تميل لصالح الرياضي بنتيجة 2-1، إلى المواجهة الرابعة المرتقبة، والتي ستكون حاسمة في تحديد ملامح النهاية، إما بتتويج الرياضي أو بعودة قوية للحكمة لفرض مباراة خامسة فاصلة.​